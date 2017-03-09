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https://sport.mail.ru/news/tennis/29025152/
9 марта 2017, 23:46 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Бернард Томич завершил выступление на турнире

Австралийский теннисист Бернард Томич не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Индиан-Уэллсе, проиграв в двух сетах американцу Бьорну Фратанджело, — 2/6, 2/6.

Австралийский теннисист <span class=error>Бернард</span> <span class=error>Томич</span> не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> проиграв в двух сетах американцу <span class=error>Бьорну</span> Фратанджело — 2/6 2/6. Увеличить
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За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, 42-я ракетка мира, 24-летний Томич, совершил одну подачу навылет и одну двойную ошибку. 23-летний Бьорн, занимающий 112-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и семь эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Фратанджело померится силами с чехом Томашем Бердыхом.
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