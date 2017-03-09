Индиан-Уэллс. Бернард Томич завершил выступление на турнире
Австралийский теннисист Бернард Томич не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в
Индиан-Уэллсе, проиграв в двух сетах американцу Бьорну Фратанджело, — 2/6, 2/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 2 минуты, проведённые на корте, 42-я ракетка мира, 24-летний Томич, совершил одну подачу навылет и одну двойную ошибку. 23-летний Бьорн, занимающий 112-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив четыре брейка и семь эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором раунде турнира BNP Paribas Open Фратанджело померится силами с чехом Томашем Бердыхом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter