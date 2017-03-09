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9 марта 2017, 23:46 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов прошёл во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого раунда турнира в Индиан-Уэллсе, победив в двух сетах испанца Томми Робредо, — 6/1, 7/5.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> преодолел барьер первого раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> победив в двух сетах испанца <span class=error>Томми</span> <span class=error>Робредо</span> — 6/1 7/5. Увеличить
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Матч продлился 1 час 12 минут. 52-й номер рейтинга АТР, 20-летний Карен, сделал пять брейков и 12 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 34-летний Робредо, занимающий 471-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Хачанов сразится с бельгийцем Давидом Гоффином.
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