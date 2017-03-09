Карен Хачанов прошёл во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе

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Матч продлился 1 час 12 минут. 52-й номер рейтинга АТР, 20-летний Карен, сделал пять брейков и 12 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 34-летний Робредо, занимающий 471-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором круге соревнований BNP Paribas Open Хачанов сразится с бельгийцем Давидом Гоффином.