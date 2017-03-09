Эксперт: ITF с изменением формата Кубка Дэвиса действует в правильном направлении

Совет директоров ITF на встрече в Индиан-Уэллсе одобрил пакет реформ. Теперь матчи Кубка Дэвиса будут проводиться до победы в двух сетах, а не трех, как было ранее. Также изменен формат самих встреч, которые будут проводиться по примеру женского Кубка Федерации — в два дня вместо трех. Решение должно быть утверждено на генеральном собрании ITF в августе нынешнего года во Вьетнаме.

«Я уже давно говорил о том, что Кубок Дэвиса надо менять. Есть много разных вариантов, и пошли по консервативному — сокращению длительности матчей. Это шаг в правильном направлении — нагрузка в пятисетовом поединке большая, поэтому многие теннисисты в этом турнире и не играют, — сказал Собкин. — Но это не единственный шаг, который надо сделать».

По словам специалиста, нет ничего зазорного, что на Кубке Дэвиса будут играть в течение двух дней. «Многие говорили, когда вводили в теннисе тай-брейк, что теннис закончится — сейчас не вспоминают, что играли без тай-брейка. Точно также забудут, что играли раньше в три дня. Тем более в пятницу посещаемость была средняя, так как это рабочий день», — отметил он.

Разумно рассмотреть ситуацию с проведением Кубка Дэвиса раз в два года, считает Собкин. «Может имеет смысл не разбивать турнир на лиги, а делать более широкий состав и всем командам начинать с разных этапов. Можно проводить турнир в одном месте в течение недели — есть много разных вариантов. Кубок Дэвиса — состязание популярное, но его рейтинг падает», — подчеркнул Собкин.