Эксперт: ITF с изменением формата Кубка Дэвиса действует в правильном направлении
МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация тенниса (ITF) действует в правильном направлении, решив изменить формат проведения матчей Кубка Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал член комиссии тренеров ITF, тренер теннисиста Михаил Южного Борис Собкин.
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Совет директоров ITF на встрече в
«Я уже давно говорил о том, что Кубок Дэвиса надо менять. Есть много разных вариантов, и пошли по консервативному — сокращению длительности матчей. Это шаг в правильном направлении — нагрузка в пятисетовом поединке большая, поэтому многие теннисисты в этом турнире и не играют, — сказал Собкин. — Но это не единственный шаг, который надо сделать».
По словам специалиста, нет ничего зазорного, что на Кубке Дэвиса будут играть в течение двух дней. «Многие говорили, когда вводили в теннисе
Разумно рассмотреть ситуацию с проведением Кубка Дэвиса раз в два года, считает Собкин. «Может имеет смысл не разбивать турнир на лиги, а делать более широкий состав и всем командам начинать с разных этапов. Можно проводить турнир в одном месте в течение недели — есть много разных вариантов. Кубок Дэвиса — состязание популярное, но его рейтинг падает», — подчеркнул Собкин.
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