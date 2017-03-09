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https://sport.mail.ru/news/tennis/29024820/
9 марта 2017, 22:45 | Теннис | ТАСС

Эксперт: ITF с изменением формата Кубка Дэвиса действует в правильном направлении

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация тенниса (ITF) действует в правильном направлении, решив изменить формат проведения матчей Кубка Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал член комиссии тренеров ITF, тренер теннисиста Михаил Южного Борис Собкин.

По словам известного тренера Бориса Собкина также нет ничего зазорного что на Кубке Дэвиса будут играть в течение двух дней. Увеличить
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Совет директоров ITF на встрече в Индиан-Уэллсе одобрил пакет реформ. Теперь матчи Кубка Дэвиса будут проводиться до победы в двух сетах, а не трех, как было ранее. Также изменен формат самих встреч, которые будут проводиться по примеру женского Кубка Федерации — в два дня вместо трех. Решение должно быть утверждено на генеральном собрании ITF в августе нынешнего года во Вьетнаме.

«Я уже давно говорил о том, что Кубок Дэвиса надо менять. Есть много разных вариантов, и пошли по консервативному — сокращению длительности матчей. Это шаг в правильном направлении — нагрузка в пятисетовом поединке большая, поэтому многие теннисисты в этом турнире и не играют, — сказал Собкин. — Но это не единственный шаг, который надо сделать».

По словам специалиста, нет ничего зазорного, что на Кубке Дэвиса будут играть в течение двух дней. «Многие говорили, когда вводили в теннисе тай-брейк, что теннис закончится — сейчас не вспоминают, что играли без тай-брейка. Точно также забудут, что играли раньше в три дня. Тем более в пятницу посещаемость была средняя, так как это рабочий день», — отметил он.

Разумно рассмотреть ситуацию с проведением Кубка Дэвиса раз в два года, считает Собкин. «Может имеет смысл не разбивать турнир на лиги, а делать более широкий состав и всем командам начинать с разных этапов. Можно проводить турнир в одном месте в течение недели — есть много разных вариантов. Кубок Дэвиса — состязание популярное, но его рейтинг падает», — подчеркнул Собкин.
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