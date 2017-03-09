Россиянка Звонарева выступит на теннисном турнире впервые с апреля 2015 года
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывшая вторая «ракетка» мира россиянка Вера Звонарева заявлена для участия на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле (призовой фонд $15 тысяч). Об этом сообщает
пресс-служба ITF.
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Последний раз спортсменка выступала на профессиональном теннисном турнире в апреле 2015 года, тогда она сумела дойти до второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в польском Катовице. В августе 2016 теннисистка сообщила, что вышла замуж и родила ребенка.
В активе 32-летней Звонаревой 12 побед в турнирах WTA.
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