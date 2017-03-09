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https://sport.mail.ru/news/tennis/29024727/
9 марта 2017, 22:27 | Теннис | ТАСС

Россиянка Звонарева выступит на теннисном турнире впервые с апреля 2015 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывшая вторая «ракетка» мира россиянка Вера Звонарева заявлена для участия на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле (призовой фонд $15 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба ITF.

В активе 32-летней спортсменки 12 побед в турнирах WTA. Увеличить
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Последний раз спортсменка выступала на профессиональном теннисном турнире в апреле 2015 года, тогда она сумела дойти до второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в польском Катовице. В августе 2016 теннисистка сообщила, что вышла замуж и родила ребенка.

В активе 32-летней Звонаревой 12 побед в турнирах WTA.
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