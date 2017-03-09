Вера Звонарёва подала заявку на участие в соревнованиях ITF в Турции
Экс-вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва, значится в списке спортсменок, подавших заявку на участие в турнире ITF в Стамбуле, который пройдёт с 27 марта по 2 апреля.
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Напомним, что последний на данный момент официальный матч Звонарёва провела в апреле 2015 года, а в августе минувшего года сообщила о замужестве и рождении ребёнка.
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