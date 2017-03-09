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https://sport.mail.ru/news/tennis/29024722/
9 марта 2017, 22:26 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва подала заявку на участие в соревнованиях ITF в Турции

Экс-вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва, значится в списке спортсменок, подавших заявку на участие в турнире ITF в Стамбуле, который пройдёт с 27 марта по 2 апреля.

<nobr>Экс-вторая</nobr> ракетка мира россиянка Вера <span class=error>Звонарёва</span> значится в списке спортсменок подавших заявку на участие в турнире ITF в Стамбуле который пройдёт с 27 марта по 2 апреля. Увеличить
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Напомним, что последний на данный момент официальный матч Звонарёва провела в апреле 2015 года, а в августе минувшего года сообщила о замужестве и рождении ребёнка.
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Россиянка Звонарева выступит на теннисном турнире впервые с апреля 2015 года

Россиянка Звонарева выступит на теннисном турнире впервые с апреля 2015 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывшая вторая «ракетка» мира россиянка Вера Звонарева заявлена для участия на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Стамбуле (призовой фонд $15 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба ITF.
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