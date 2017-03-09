Кузнецова: Шарапова должна вернуться в тур голодной до игры и побед

«Возвращение Шараповой — это прекрасно для тенниса. Полагаю, она с нетерпением этого ждет и должна вернуться в тур голодной до игры и побед», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.

Спортсменка также высказалась по поводу ситуации со специальным приглашением Шараповой на второй турнир Большого шлема — «Ролан Гаррос» во Франции.

«Что касается ситуации с wild card, то это непростой вопрос. Хорошо, что не я принимаю решение. Я поддерживала Марию, потому что считала, что все это не так серьезно, как в итоге оказалось. Понимаю, когда говорят, что обманщики, мошенники не должны получать wild card, но если это была ошибка, то история уже другая. Это сложная ситуация», — заключила теннисистка.

Ранее сообщалось, что Федерация тенниса Франции не торопится приглашать россиянку Марию Шарапову на «Ролан Гаррос».