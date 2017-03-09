Совдир ITF одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса до трех
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Совет директоров Международной теннисной федерации (ITF) одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса с пяти до трех, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ITF.
До настоящего времени матчи этого командного турнира проходили до трех побед и их встречи состояли максимум из пяти сетов.
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