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https://sport.mail.ru/news/tennis/29024091/
9 марта 2017, 20:55 | Теннис | Р-Спорт

Совдир ITF одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса до трех

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Совет директоров Международной теннисной федерации (ITF) одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса с пяти до трех, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ITF.

До настоящего времени матчи этого командного турнира проходили до трех побед и их встречи состояли максимум из пяти сетов.

«На встрече в Индиан-Уэллсе совет директоров ITF единогласно одобрил пакет реформ Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Они включают в себя сокращение продолжительности встреч Кубка Дэвиса с пяти до трех сетов. Дальнейшие обсуждения по введению трехсетовых встреч на протяжении двух или трех дней соревнований продолжатся с участием всех заинтересованных сторон. Все рекомендации будут вынесены на годовое генеральное собрание ITF в августе 2017 года. Все предлагаемые изменения пройдут формальную процедуру голосования», — говорится в заявлении пресс-службы ITF.
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Тарпищев назвал глупостью решение сократить число сетов в играх матчей Кубка Дэвиса

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Решение совета директоров Международной теннисной федерации (ITF) одобрить сокращение количества сетов во встречах матчей Кубка Дэвиса является глупостью, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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