Совдир ITF одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса до трех

До настоящего времени матчи этого командного турнира проходили до трех побед и их встречи состояли максимум из пяти сетов.

«На встрече в Индиан-Уэллсе совет директоров ITF единогласно одобрил пакет реформ Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Они включают в себя сокращение продолжительности встреч Кубка Дэвиса с пяти до трех сетов. Дальнейшие обсуждения по введению трехсетовых встреч на протяжении двух или трех дней соревнований продолжатся с участием всех заинтересованных сторон. Все рекомендации будут вынесены на годовое генеральное собрание ITF в августе 2017 года. Все предлагаемые изменения пройдут формальную процедуру голосования», — говорится в заявлении пресс-службы ITF.