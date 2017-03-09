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https://sport.mail.ru/news/tennis/29024090/
9 марта 2017, 20:56 | Теннис | Р-Спорт

Тарпищев назвал глупостью решение сократить число сетов в играх матчей Кубка Дэвиса

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Решение совета директоров Международной теннисной федерации (ITF) одобрить сокращение количества сетов во встречах матчей Кубка Дэвиса является глупостью, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Совет директоров ITF на встрече в американском Индиан-Уэллсе одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса с пяти до трех. Формальное утверждение данного изменения должно состояться в августе на годовом генеральном собрании ITF.

«Я думаю, что это глупость, но раз решили, то решили», — сказал Тарпищев по телефону.
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Новости Тенниса

Совдир ITF одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса до трех

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Совет директоров Международной теннисной федерации (ITF) одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса с пяти до трех, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ITF.
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