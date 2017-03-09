Тарпищев назвал глупостью решение сократить число сетов в играх матчей Кубка Дэвиса

Совет директоров ITF на встрече в американском Индиан-Уэллсе одобрил сокращение количества сетов в играх матчей Кубка Дэвиса с пяти до трех. Формальное утверждение данного изменения должно состояться в августе на годовом генеральном собрании ITF.

«Я думаю, что это глупость, но раз решили, то решили», — сказал Тарпищев по телефону.