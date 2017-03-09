Тарпищев назвал глупостью решение сократить число сетов в играх матчей Кубка Дэвиса
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Решение совета директоров Международной теннисной федерации (ITF) одобрить сокращение количества сетов во встречах матчей Кубка Дэвиса является глупостью, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Совет директоров ITF на встрече в американском
«Я думаю, что это глупость, но раз решили, то решили», — сказал Тарпищев по телефону.
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