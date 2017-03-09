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https://sport.mail.ru/news/tennis/29024078/
9 марта 2017, 20:52 | Теннис | GoTennis.ru

Марин Чилич: Определённые люди в ITF хотели разрушить мою карьеру

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал скорое возвращение россиянки Марии Шараповой в Тур после дисквалификации за употребление запрещённого вещества мельдония.

Хорватский теннисист Марин <span class=error>Чилич</span> прокомментировал скорое возвращение россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> в Тур после дисквалификации за употребление запрещённого вещества <span class=error>мельдония</span>. Увеличить
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«Прекрасно знаком с ситуацией, в которой оказалась Мария, и полностью её поддерживаю. Определённые люди в ITF хотели разрушить мою карьеру, скрывая факты и пытаясь наложить на меня длительную дисквалификацию. Эти люди по-прежнему на своих постах. К счастью, я смог вернуться и успешно продолжить карьеру», — приводит слова Чилича ресурс oktennis.it.
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