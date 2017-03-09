Марин Чилич: Определённые люди в ITF хотели разрушить мою карьеру
Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал скорое возвращение россиянки Марии Шараповой в Тур после дисквалификации за употребление запрещённого вещества мельдония.
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«Прекрасно знаком с ситуацией, в которой оказалась Мария, и полностью её поддерживаю. Определённые люди в ITF хотели разрушить мою карьеру, скрывая факты и пытаясь наложить на меня длительную дисквалификацию. Эти люди
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