Наталья Вихлянцева получила wild card на соревнования в Майами
Организаторы турнира Miami Open, который пройдёт с 23 марта по 2 апреля в Майами, предоставили wild card в основную сетку соревнований россиянке Наталье Вихлянцевой.
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Помимо российской теннисистки, специальные приглашения получили также испанка Паула Бадоса, швейцарка Белинда Бенчич, бразильянка Беатрис
Отметим, что wild card в квалификацию турнира были предоставлены, в частности, россиянкам Софье Жук и Анастасии Потаповой.
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