Наталья Вихлянцева получила wild card на соревнования в Майами

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Помимо российской теннисистки, специальные приглашения получили также испанка Паула Бадоса, швейцарка Белинда Бенчич, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, австралийки Айла Томлянович и Эшли Барти, а также американки Николь Гиббз и Бетани Маттек-Сэндс.

Отметим, что wild card в квалификацию турнира были предоставлены, в частности, россиянкам Софье Жук и Анастасии Потаповой.