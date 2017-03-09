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9 марта 2017, 20:26 | Теннис | GoTennis.ru

Наталья Вихлянцева получила wild card на соревнования в Майами

Организаторы турнира Miami Open, который пройдёт с 23 марта по 2 апреля в Майами, предоставили wild card в основную сетку соревнований россиянке Наталье Вихлянцевой.

Организаторы турнира Miami <span class=error>Open</span> который пройдёт с 23 марта по 2 апреля в Майами предоставили <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> в основную сетку соревнований россиянке Наталье <span class=error>Вихлянцевой</span>. Увеличить
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Помимо российской теннисистки, специальные приглашения получили также испанка Паула Бадоса, швейцарка Белинда Бенчич, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, австралийки Айла Томлянович и Эшли Барти, а также американки Николь Гиббз и Бетани Маттек-Сэндс.

Отметим, что wild card в квалификацию турнира были предоставлены, в частности, россиянкам Софье Жук и Анастасии Потаповой.
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