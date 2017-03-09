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https://sport.mail.ru/news/tennis/29023744/
9 марта 2017, 20:19 | Теннис | «Газета.Ру»

Пуи вычеркнул Шарапову из своего поздравления с 8 марта в инстаграме

15-я ракетка мира француз Люка Пуи в Международный женский день разместил в своем инстаграме публикацию, в которой упомянул и пятикратную победительницу турниров серии «Большого шлема» россиянку Марию Шарапову.

«Сегодня Международный женский день, и я хочу поздравить всех великих чемпионок, которые сделали так много для нашего вида спорта: Серену Уильямс, Марию Шарапову, Анжелику Кербер и других. Также я хочу поздравить всех женщин, которые много значат для меня, и особенно мою любовь, Клеманс», — написал Пуи.

Позже спортсмен отредактировал пост, вычеркнув никнейм Шараповой.

Россиянка была дисквалифицирована на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил и вернется на корт 26 апреля.
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