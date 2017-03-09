Тарпищев: Решение о wild card Шараповой на «Ролан Гаррос» «примут впритык»
МОСКВА, 9 мар, —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Решение о предоставлении российской теннисистке Марии Шараповой wild card на участие в Открытом чемпионате Франции организаторы турнира примут незадолго до его старта, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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Второй в сезоне турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 22 мая по 11 июня. Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли готов встретиться с Шараповой по поводу ее просьбы о предоставлении wild card.
«Организаторы “Ролан Гаррос” всегда решают такие вопросы впритык, поэтому сейчас бессмысленно гадать, дадут ли они Шараповой wild card. Я думаю, что должны они ей ее предоставить, так как она двукратная победительница Открытого чемпионата Франции. Но какое решение они примут, сложно сказать, ведь оно будет не в результате голосования 150 человек. Все зависит от десятка людей», — сказал Тарпищев по телефону.
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Ранее Шарапова получила wild card на турнирах в Риме и Штутгарте. После этого первая ракетка мира британец Энди Маррей выступил против предоставления wild card дисквалифицированным за допинг теннисистам.
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