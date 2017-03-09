Тарпищев прокомментировал призыв не приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»

Другие теннисисты не имеют права рассуждать о том, приглашать Марию Шарапову на «Ролан Гаррос» или нет. Так прокомментировал РБК призыв первой ракетки Франции Жо-Уилфрид Тсонга не предоставлять россиянке специальное приглашение (wild card) на турнир президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Не от большого ума спортсмен комментирует такие вещи. Если говорить о Шараповой, то во всем что произошло, виноват ее менеджмент. Никакого отношения к допингу она не имеет. Тем более, как показали расследования по мельдонию, это не допинг, а запрещенный препарат», — уверен Тарпищев.

По мнению президента Федерации тенниса России, «Шарапова безупречная спортсменка, истинный профессионал». «Конечно, мы хотели бы, чтобы она скорее обрела форму, была в элите спорта», — заявил Тарпищев.

Ранее Тсонга, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, призвал не приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос», сообщает Tennis Magazine. Специальное приглашение (wild card) россиянки на Открытый чемпионат Франции он сравнил с «конфеткой для ребенка, который плохо себя ведет».

Чемпионка «Ролан Гаррос"-2010 Франческа Скьявоне также недовольна возможным участием Шараповой в главном грунтовом турнире сезона. Скьявоне считает, что усилия менеджеров Шараповой могут привести к тому, что сама итальянка может остаться без специального приглашения.

«О wild card на “Ролан Гаррос” я сейчас не думаю. Возможно, мне удастся попасть на турнир и без специального приглашения. Но мне кажется, что я в любом случае останусь без wild card. Некоторые личности уже попросили специальное приглашение и, возможно, его получат, как это раньше произошло с турнирами в Риме и Мадриде. В сравнении с этими личностями с ничего не стою. У меня нет такого веса, хоть и дважды играла в финале», — цитирует Скьявоне эксперт WTA Микеле Галоппини.

Накануне Tennis Magazine сообщал, что в Индиан-Уэллс состоялась встреча Шараповой с главой Федерации тенниса Франции Бернаром Гюдичелли. По информации издания, на встрече обсуждался вопрос о предоставлении россиянке wild card на «Ролан Гаррос».

Ранее немка Ангелика Кербер, которая на этой неделе занимает второе место в рейтинге WTA, но уже 20 марта из-за травмы Серены Уильямс станет первой ракеткой мира, осудила приглашение Шараповой на турнир в Штутгарт. Именно в Штутгарте 26 апреля россиянка планирует провести свой первый матч после возвращения на корт.

«Это странная ситуация. Шараповой разрешили сыграть первый матч в среду в первый день после окончания дисквалификации, но до этого ей запрещено даже находиться на территории арены. Специальное приглашение россиянки вполне могло достаться молодой немецкой теннисистке», — заявила Кербер.

Также против выделения специальных приглашений на турниры для Шараповой выступил первый номер мирового рейтинга британец Энди Маррей. По его мнению, игроки, отбывшие дисквалификацию за употребление допинга, должны самостоятельно повышать свой рейтинг, чтобы напрямую попадать на крупные турниры.

Шарапова уже получила wild card на престижные турниры в Мадриде и Риме, которые пройдут в мае 2017 года. Организаторы стартующего 28 мая «Ролан Гаррос» еще не приняли решения относительно участия россиянки.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной теннисной федерацией (ITF) на два года за употребление мельдония. Отстранение от участия в соревнованиях вступило в силу 26 января 2016 года. В октябре 2016-го дисквалификация была сокращена до 1 года 3 месяцев. Шарапова сможет выступать на турнирах WTA с 26 апреля 2017 года.