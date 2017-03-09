Тарпищев: Встреча с президентом МОК Томасом Бахом прошла конструктивно
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил агентству «Р-Спорт», что его встреча с главой МОК Томасом Бахом прошла в конструктивном ключе.
Диалог между Тарпищевым и Бахом состоялся в четверг. Об этом сообщалось в официальном микроблоге ФТР в Twitter.
«Да, была такая деловая встреча сегодня, — сказал Тарпищев по телефону. — Вчера я встречался также с президентом Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) Франческо
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