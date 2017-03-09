Тарпищев: Встреча с президентом МОК Томасом Бахом прошла конструктивно

Диалог между Тарпищевым и Бахом состоялся в четверг. Об этом сообщалось в официальном микроблоге ФТР в Twitter.

«Да, была такая деловая встреча сегодня, — сказал Тарпищев по телефону. — Вчера я встречался также с президентом Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи-Битти. И вчера, и сегодня поговорили о спорте, встречи прошли конструктивно».