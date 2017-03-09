Гарбин Мугуруса: Трудно предсказать, какой будет реакция на возвращение Шараповой

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«Уверена, что для болельщиков и спонсоров это хорошая новость. Но мне трудно предсказать, какой будет реакция на возвращение Марии. Она отбыла наказание и может вновь выступать в Туре. В этом нет ничего странного», — цитирует Мугурусу пресс-служба WTA.