Гарбин Мугуруса: Трудно предсказать, какой будет реакция на возвращение Шараповой
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась своим мнением касательно предоставления wild card в основную сетку турниров россиянке Марии Шараповой, которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония.
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«Уверена, что для болельщиков и спонсоров это хорошая новость. Но мне трудно предсказать, какой будет реакция на возвращение Марии. Она отбыла наказание и может вновь выступать в Туре. В этом нет ничего странного», — цитирует Мугурусу
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