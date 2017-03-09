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9 марта 2017, 18:39 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса: Трудно предсказать, какой будет реакция на возвращение Шараповой

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась своим мнением касательно предоставления wild card в основную сетку турниров россиянке Марии Шараповой, которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса поделилась своим мнением касательно предоставления <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> в основную сетку турниров россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества <span class=error>мельдония</span>. Увеличить
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«Уверена, что для болельщиков и спонсоров это хорошая новость. Но мне трудно предсказать, какой будет реакция на возвращение Марии. Она отбыла наказание и может вновь выступать в Туре. В этом нет ничего странного», — цитирует Мугурусу пресс-служба WTA.
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