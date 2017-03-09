Симона Халеп: Согласна с Энди Марреем по вопросу Шараповой
Румынская теннисистка Симона Халеп высказала своё мнение касательно предоставления wild card в основную сетку турниров россиянке Марии Шараповой, которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония.
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Видимо, что-то случилось...
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«Знаю, что по поводу данной ситуации сказал Энди Маррей. Его позиция кажется мне правильной. В любом случае, решать не мне.
Пожалуй, люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, осведомлены лучше. Думаю, что Мария заслужила wild card как
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