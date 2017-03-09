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https://sport.mail.ru/news/tennis/29022531/
9 марта 2017, 18:33 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: Согласна с Энди Марреем по вопросу Шараповой

Румынская теннисистка Симона Халеп высказала своё мнение касательно предоставления wild card в основную сетку турниров россиянке Марии Шараповой, которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> высказала своё мнение касательно предоставления <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> в основную сетку турниров россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества <span class=error>мельдония</span>. Увеличить
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«Знаю, что по поводу данной ситуации сказал Энди Маррей. Его позиция кажется мне правильной. В любом случае, решать не мне.

Пожалуй, люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, осведомлены лучше. Думаю, что Мария заслужила wild card как экс-первая ракетка мира и победительница «мэйджоров». Но вернуться она может и без них, — цитирует Халеп официальный сайт WTA.
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