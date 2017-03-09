Симона Халеп: Согласна с Энди Марреем по вопросу Шараповой

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«Знаю, что по поводу данной ситуации сказал Энди Маррей. Его позиция кажется мне правильной. В любом случае, решать не мне.