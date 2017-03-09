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https://sport.mail.ru/news/tennis/29021501/
9 марта 2017, 17:10 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова: ситуация с WC для Шараповой непростая. Хорошо, что решаю не я

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от возвращения в тур своей соотечественницы Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония.

Бывшей первой ракетке мира были предоставлены «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме, что вызвало недовольство у ряда игроков.

«Думаю, возвращение Шараповой — это прекрасно для тенниса. Полагаю, она с нетерпением этого ждёт. Она должна вернуться в тур голодной до игры и побед. Что касается ситуации с “уайлд кард”, то это непростой вопрос. Хорошо, что не я принимаю решение. Я поддерживала Марию, потому что считала, что вся эта ситуация не так серьёзна, как в итоге оказалось.

Принимать решение в такой ситуации непросто. Есть одно дело, есть другое. Ситуации разнятся между собой.
Я понимаю, когда говорят, что обманщики, мошенники не должны получать “уайлд кард”. Но если это была ошибка, то история уже другая. Но сказать сложно. Я понимаю все стороны. Это сложная ситуация», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.
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