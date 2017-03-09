Кузнецова: ситуация с WC для Шараповой непростая. Хорошо, что решаю не я

Бывшей первой ракетке мира были предоставлены «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме, что вызвало недовольство у ряда игроков.



«Думаю, возвращение Шараповой — это прекрасно для тенниса. Полагаю, она с нетерпением этого ждёт. Она должна вернуться в тур голодной до игры и побед. Что касается ситуации с “уайлд кард”, то это непростой вопрос. Хорошо, что не я принимаю решение. Я поддерживала Марию, потому что считала, что вся эта ситуация не так серьёзна, как в итоге оказалось.



Принимать решение в такой ситуации непросто. Есть одно дело, есть другое. Ситуации разнятся между собой.

Я понимаю, когда говорят, что обманщики, мошенники не должны получать “уайлд кард”. Но если это была ошибка, то история уже другая. Но сказать сложно. Я понимаю все стороны. Это сложная ситуация», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.