«О Шараповой уже забыли». Что говорят о Марии теннисные звезды

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7 марта был ровно год, как Мария Шарапова, собрав пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, объявила, что сдала положительный допинг-тест на мельдоний. Через полтора месяца истекает ее дисквалификация. В ожидании выступления россиянки в Штутгарте (запланировано на 26 апреля), «Советский спорт» собрал мнения теннисных звезд о возвращении экс-первой ракетки мира.

Дисквалификация Шараповой продлится 15 месяцев. Больше года она не выступает в Туре. У нее нет рейтинга, а значит — и возможности заявляться на крупные турниры напрямую. Однако организаторы соревнований в Штутгарте, Риме и Мадриде уже подтвердили, что дадут Марии wild card.

Впрочем, мнения коллег россиянки по теннисному цеху на счет ее возвращения разделились.

Гарбина МУГУРУСА (Испания).

чемпионка «Ролан Гарроса"-2016.

— Как бы сказать… Нас, игроков, вообще не волнует, выступает Мария или нет. Я о ней просто забыла. Возможно, для тенниса, как бизнеса, будет лучше, если она вернется. Шарапову все знают, на нее идут болельщики. Но нам, теннисистам, это безразлично.

Ник КИРГИОС (Австралия)

16-я ракетка мира.

— Знаю, что организаторы «Ролан Гарроса» думают — давать Марии wild card или нет. Вопрос непростой. Порядочность — один из главных принципов в любом деле. Нельзя, с одной стороны, пытаться внести свой вклад в борьбу с допингом, а с другой — приглашать на турнир Шарапову. Я против любых стимуляторов. И я не понимаю, зачем поощрять тех, кто нарушает правила чистого спорта.

Виктория АЗАРЕНКА (Белоруссия)

экс-первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open.

— Мне кажется, возвращение Шараповой — это здорово! У Марии много болельщиков, ее появление на турнирах привлечет внимание к теннису и пойдет ему только на пользу. Сложно сказать, как она выступит на «Ролан Гаррос». Трудно понять, как в принципе человек будет выглядеть на корте после полутора лет отсутствия. Но на игру Шараповой определенно интересно посмотреть.

Энди РОДДИК (США)

экс-первая ракетка мира, чемпион US Open-2003.

— На этот вопрос можно смотреть с разных точек зрения — морали и бизнеса. Отложим мораль в сторону. Любой обычный турнир, разумеется, выиграет от присутствия Марии в сетке. «Большие шлемы» — вроде бы другое дело. Там более высокие стандарты и требования. Но глупо предполагать, что тот же «Ролан Гаррос» что-то потеряет, если пригласит Шарапову. Хотя давать или не давать ей wild card — право исключительно организаторов.

Энди МАРРЕЙ (Великобритания)

первая ракетка мира, 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион турниров «Большого шлема».

— Понятно, что большинство турниров делает то, что, по их мнению, пойдет им на пользу. Чем больше громких имен в сетке — тем больше проданных билетов и выше прибыль. Хотя, например, в случае с Уимблдоном Шарапова может успеть набрать очки, чтобы попасть в основу напрямую. В любом случае, я думаю, возвращение после дисквалификации должно быть трудовым, а не при помощи одних лишь wild card.

Агнешка РАДВАНСКА (Польша)

6-я ракетка мира, финалистка Уимблдона-2012.

— Для меня не имеет особого значения тот факт, что Мария возвращается в Тур. Но будет интересно узнать, в какой она находится форме. Шарапова способна после большого перерыва сразу показывать высокий уровень игры — мы это видели, когда Мария вернулась после тяжелой травмы плеча. Думаю, с первого матча она будет опасной соперницей. И, учитывая, что сейчас любая теннисистка может попасть на Шарапову уже в первом круге, такой жребий ни для кого не станет слишком удачным.

Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария)

экс-первая ракетка мира, 18-кратный чемпион турниров «Большого шлема».

— Каждый смотрит на ситуацию по-своему — в зависимости от изначального мнения. Кто-то уделяет особое значение причинам наказания спортсмена, ведь они всегда разные. Хотя в любом случае дисквалификация — это дисквалификация. Как я отношусь к тому, что Шараповой дают wild card? Сложный вопрос. Если честно, я просто не знаю, как на него ответить.

Моника ПУИГ (Пуэрто-Рико)

олимпийская чемпионка.

— Я впервые познакомилась с Марией во время выставочного матча в Пуэрто-Рико. И она мне очень понравилась. Шарапова — веселый, скромный и общительный человек. Она — отличная теннисистка. И я с нетерпением жду ее возвращения в Тур.

Борис БЕККЕР (Германия)

экс-первая ракетка мира, 6-кратный чемпион турниров «Большого шлема».

— Что бы там ни было, Шарапова заплатила за свою ошибку и отбывает довольно длительную дисквалификацию. А я — сторонник вторых шансов. Думаю, ее возвращение теннису не навредит. Хотя не знаю, как на него отреагируют другие игроки. Но хочется верить, что атмосфера в раздевалке останется хорошей.

КАЛЕНДАРЬ ШАРАПОВОЙ

ШТУТГАРТ (ГЕРМАНИЯ).

Даты: 24—30 апреля .

Участие: подтверждено (wild card).

МАДРИД (ИСПАНИЯ).

Даты: 8—14 мая .

Участие: подтверждено (wild card).

РИМ (ИТАЛИЯ).

Даты: 15—21 мая .

Участие: подтверждено (wild card).

«РОЛАН ГАРРОС» (ФРАНЦИЯ).

Даты: 29 мая — 11 июня.

Участие: под вопросом. Организаторы пока не приняли окончательного решения по предоставлению Шараповой wild card. Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли заявил, что они провели встречу с Марией и теперь обсудят возможность ее участия в «Ролан Гаррос» с директором турнира Ги Форже.

УИМБЛДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).

Даты: 3—16 июля .

Участие: под вопросом. Организаторы рассчитывают, что Шарапова успеет набрать достаточное количество очков для прямого попадания в основную сетку и пока не обещают, что предоставят ей wild card.