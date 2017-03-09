«О Шараповой уже забыли». Что говорят о Марии теннисные звезды
«Советский спорт» собрал мнения теннисных звезд о возвращении
экс-первой ракетки мира.
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7 марта был ровно год, как Мария Шарапова, собрав
Дисквалификация Шараповой продлится 15 месяцев. Больше года она не выступает в Туре. У нее нет рейтинга, а значит — и возможности заявляться на крупные турниры напрямую. Однако организаторы соревнований в Штутгарте, Риме и Мадриде уже подтвердили, что дадут Марии wild card.
Впрочем, мнения коллег россиянки по теннисному цеху на счет ее возвращения разделились.
Гарбина МУГУРУСА (Испания).
чемпионка «Ролан Гарроса"-2016.
— Как бы сказать… Нас, игроков, вообще не волнует, выступает Мария или нет. Я о ней просто забыла. Возможно, для тенниса, как бизнеса, будет лучше, если она вернется. Шарапову все знают, на нее идут болельщики. Но нам, теннисистам, это безразлично.
Ник КИРГИОС (Австралия)
16-я ракетка мира.
— Знаю, что организаторы «Ролан Гарроса» думают — давать Марии wild card или нет. Вопрос непростой. Порядочность — один из главных принципов в любом деле. Нельзя, с одной стороны, пытаться внести свой вклад в борьбу с допингом, а с другой — приглашать на турнир Шарапову. Я против любых стимуляторов. И я не понимаю, зачем поощрять тех, кто нарушает правила чистого спорта.
Виктория АЗАРЕНКА (Белоруссия)
— Мне кажется, возвращение Шараповой — это здорово! У Марии много болельщиков, ее появление на турнирах привлечет внимание к теннису и пойдет ему только на пользу. Сложно сказать, как она выступит на «Ролан Гаррос». Трудно понять, как в принципе человек будет выглядеть на корте после полутора лет отсутствия. Но на игру Шараповой определенно интересно посмотреть.
Энди РОДДИК (США)
— На этот вопрос можно смотреть с разных точек зрения — морали и бизнеса. Отложим мораль в сторону. Любой обычный турнир, разумеется, выиграет от присутствия Марии в сетке. «Большие шлемы» — вроде бы другое дело. Там более высокие стандарты и требования. Но глупо предполагать, что тот же «Ролан Гаррос»
Энди МАРРЕЙ (Великобритания)
первая ракетка мира, 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион турниров «Большого шлема».
— Понятно, что большинство турниров делает то, что, по их мнению, пойдет им на пользу. Чем больше громких имен в сетке — тем больше проданных билетов и выше прибыль. Хотя, например, в случае с Уимблдоном Шарапова может успеть набрать очки, чтобы попасть в основу напрямую. В любом случае, я думаю, возвращение после дисквалификации должно быть трудовым, а не при помощи одних лишь wild card.
Агнешка РАДВАНСКА (Польша)
6-я ракетка мира, финалистка Уимблдона-2012.
— Для меня не имеет особого значения тот факт, что Мария возвращается в Тур. Но будет интересно узнать, в какой она находится форме. Шарапова способна после большого перерыва сразу показывать высокий уровень игры — мы это видели, когда Мария вернулась после тяжелой травмы плеча. Думаю, с первого матча она будет опасной соперницей. И, учитывая, что сейчас любая теннисистка может попасть на Шарапову уже в первом круге, такой жребий ни для кого не станет слишком удачным.
Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария)
— Каждый смотрит на ситуацию
Моника ПУИГ (Пуэрто-Рико)
олимпийская чемпионка.
— Я впервые познакомилась с Марией во время выставочного матча в
Борис БЕККЕР (Германия)
— Что бы там ни было, Шарапова заплатила за свою ошибку и отбывает довольно длительную дисквалификацию. А я — сторонник вторых шансов. Думаю, ее возвращение теннису не навредит. Хотя не знаю, как на него отреагируют другие игроки. Но хочется верить, что атмосфера в раздевалке останется хорошей.
КАЛЕНДАРЬ ШАРАПОВОЙ
ШТУТГАРТ (ГЕРМАНИЯ).
Даты:
Участие: подтверждено (wild card).
МАДРИД (ИСПАНИЯ).
Даты:
Участие: подтверждено (wild card).
РИМ (ИТАЛИЯ).
Даты:
Участие: подтверждено (wild card).
«РОЛАН ГАРРОС» (ФРАНЦИЯ).
Даты: 29 мая — 11 июня.
Участие: под вопросом. Организаторы пока не приняли окончательного решения по предоставлению Шараповой wild card. Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли заявил, что они провели встречу с Марией и теперь обсудят возможность ее участия в «Ролан Гаррос» с директором турнира Ги Форже.
УИМБЛДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
Даты:
Участие: под вопросом. Организаторы рассчитывают, что Шарапова успеет набрать достаточное количество очков для прямого попадания в основную сетку и пока не обещают, что предоставят ей wild card.
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