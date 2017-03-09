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https://sport.mail.ru/news/tennis/29011591/
9 марта 2017, 0:19 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Павлюченкова и Бабош завершили выступление на парном турнире

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Индиан-Уэллсе, проиграв американке Ване Кинг и Ярославе Шведовой из Казахстана, — 5/7, 2/6.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Павлюченкова и Бабош дважды брали подачу соперниц, сделали один эйс и четыре двойные ошибки. Ваня и Ярослава реализовали пять брейк-пойнтов, совершили один эйс и одну двойную ошибку.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open в парном разряде Кинг и Шведова сыграют либо с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Чжаоксюан Янг, либо с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаква.
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