Индиан-Уэллс. Павлюченкова и Бабош завершили выступление на парном турнире

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Павлюченкова и Бабош дважды брали подачу соперниц, сделали один эйс и четыре двойные ошибки. Ваня и Ярослава реализовали пять брейк-пойнтов, совершили один эйс и одну двойную ошибку.

Во втором раунде турнира BNP Paribas Open в парном разряде Кинг и Шведова сыграют либо с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Чжаоксюан Янг, либо с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаква.