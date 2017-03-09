Индиан-Уэллс. Павлюченкова и Бабош завершили выступление на парном турнире
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в
Индиан-Уэллсе, проиграв американке Ване Кинг и Ярославе Шведовой из Казахстана, — 5/7, 2/6.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Павлюченкова и Бабош дважды брали подачу соперниц, сделали один эйс и четыре двойные ошибки. Ваня и Ярослава реализовали пять
Во втором раунде турнира BNP Paribas Open в парном разряде Кинг и Шведова сыграют либо с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Чжаоксюан Янг, либо с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаква.
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