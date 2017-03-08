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https://sport.mail.ru/news/tennis/29011214/
8 марта 2017, 22:34 | Теннис | ТАСС

Президент FFT встретился с Шараповой для обсуждения вопроса ее участия в «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли провел встречу с россиянкой Марией Шараповой по поводу ее просьбы предоставить ей «уайлд кард» (специальное приглашение для участия) на турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает французский журнал Tennis Magazine.

Джудичелли подтвердил факт встречи, но отказался что-либо комментировать. Ранее Джудичелли сообщил, что агент Шараповой обратился с просьбой обсудить возможность ее участия в турнире. Россиянка уже получила wild card на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. 29-летняя россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 — в одиночном разряде.
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