Президент FFT встретился с Шараповой для обсуждения вопроса ее участия в «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли провел встречу с россиянкой Марией Шараповой по поводу ее просьбы предоставить ей «уайлд кард» (специальное приглашение для участия) на турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает французский журнал Tennis Magazine.
Джудичелли подтвердил факт встречи, но отказался
В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла
Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 — в одиночном разряде.
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