Президент FFT встретился с Шараповой для обсуждения вопроса ее участия в «Ролан Гаррос»

Джудичелли подтвердил факт встречи, но отказался что-либо комментировать. Ранее Джудичелли сообщил, что агент Шараповой обратился с просьбой обсудить возможность ее участия в турнире. Россиянка уже получила wild card на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. 29-летняя россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 — в одиночном разряде.