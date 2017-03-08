Винус Уильямс: Вновь играть в финале вместе с Сереной было потрясающе
Американская теннисистка Винус Уильямс в преддверии старта на турнире в
Индиан-Уэллсе поделилась воспоминаниями об участии в финальном матче Australian Open-2017, где ей противостояла её младшая сестра Серена.
«Это было потрясающе. На пути в финал я встретилась со многими соперницами, которые не меньше моего заслуживали шанса побороться за трофей. Так что я просто старалась наслаждаться моментом», — цитирует
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter