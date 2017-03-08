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8 марта 2017, 20:17 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Вновь играть в финале вместе с Сереной было потрясающе

Американская теннисистка Винус Уильямс в преддверии старта на турнире в Индиан-Уэллсе поделилась воспоминаниями об участии в финальном матче Australian Open-2017, где ей противостояла её младшая сестра Серена.

«Это было потрясающе. На пути в финал я встретилась со многими соперницами, которые не меньше моего заслуживали шанса побороться за трофей. Так что я просто старалась наслаждаться моментом», — цитирует Уильямс-старшую американский сайт Tennis World.
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