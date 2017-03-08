Кербер возвращается и обходит Шарапову
Серена Уильямс снялась с супертурниров в
Индиан-Уэллсе и Майами, что позволит Ангелик Кербер вновь сместить американку с первой строчки рейтинга WTA.
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Турнир в
Американка, которая вернула себе первую строчку после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, на корт после Мельбурна не выходила. Она могла бы остаться на теннисном троне, если бы не проиграла
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КЕРБЕР
Кербер после этого, должно быть, вздохнула с облегчением. Она вернется на первую строчку, и на этот раз даже не придется ничего делать самой. Хотя немецкая теннисистка уверяет, что рейтинг для нее не самоцель. Гораздо важнее — вновь почувствовать уверенность в своих силах и вернуть чемпионскую игру. «Я знаю по прошлому году: если ты играешь хорошо и стабильно, придут результаты, а вместе с ними автоматически и первое место в рейтинге. Вот что я держу в уме, — сказала Ангелик в интервью Los Angeles Times. — Я не думаю о рейтинге и об очках».
Кербер впервые стала первой ракеткой мира 12 сентября прошлого года, и тогда это была целиком ее заслуга. Для того чтобы подняться на вершину, немке нужно было выиграть US Open. Одержать такую победу «по заказу» — дорого стоит, и в сентябре ее лидерство выглядело абсолютно справедливым.
22 НЕДЕЛИ НА ВЕРШИНЕ
Немка закончила первой прошлый год, а начало нынешнего получилось для нее не слишком удачным. Поражение в четвертом круге Australian Open от Коко Вандевэй и два проигранных матча Дарье Касаткиной — совсем не то, чем может гордиться один из лидеров женского тенниса. Не сумев защитить титул на Открытом чемпионате Австралии, Ангелик после 20 недель потеряла первую строчку в рейтинге. Впрочем, она могла вернуться туда после элитных февральских состязаний в Дубае. Но там ее устраивал только победа, а немка в полуфинале уступила Элине Свитолиной — в третий раз подряд. Ту неудачу Кербер объяснила проблемами с правым коленом.
Теперь же первое место в рейтинге ей, по сути, подарили. Официально немка вернется на верхнюю строчку 20 марта, уже по окончании турнира в
Другое дело, что рейтинг приходит с хорошей игрой, а игра с высоким рейтингом — не обязательно. Сможет ли Кербер вновь обрести прошлогоднюю стабильность и начать показывать результаты, которых от нее ждут?
НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
Непосредственно в
Что же касается Серены, то она провела в ранге первой ракетки мира еще семь недель, доведя их общее число до 309, но так и не сыграла официальных матчей в этом статусе. Хотя рейтинг, похоже, совсем не то, что особенно волнует лидера мирового женского тенниса на данный момент. Иначе она использовала бы любую возможность за него бороться. Теперь же младшая из сестер не выйдет на корт минимум месяц, а то и дольше.
На соревнования первой половины апреля Серена не заявлена. Она может выступить на турнире в Чарльстоне, где ей в таком случае придется просить wild card, или же ее возвращение может быть отложено до крупных европейских грунтовых турниров конца
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