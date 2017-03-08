Кербер возвращается и обходит Шарапову

Турнир в Индиан-Уэллсе должен был стать новым эпизодом сражения за первое место в женском рейтинге. 375 очков между Сереной Уильямс и Ангелик Кербер — это настолько ничтожная разница, что разговоры о смене лидера женской классификации неизменно возникали бы перед каждым крупным турниром.

Американка, которая вернула себе первую строчку после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, на корт после Мельбурна не выходила. Она могла бы остаться на теннисном троне, если бы не проиграла Индиан-Уэллсе раньше полуфинала. Но этого не случится: за день до старта турнира суперзвезда снялась с соревнований, сославшись на травму колена. Та же проблема, что возникла у нее на прошлогоднем US Open.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КЕРБЕР

Уильямс-младшую ждали в Индиан-Уэллсе на запланированной тренировке в понедельник вечером, потом во вторник утром, но так и не дождались, а несколькими часами позже вышло ее официальное заявление. «К сожалению, я вынуждена сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Я не могла тренироваться из-за своих коленей, и очень разочарована, что не смогу быть там. Буду двигаться вперед и сохранять позитив. С нетерпением жду возвращения — как только оно станет возможным», — написала Серена.

Кербер после этого, должно быть, вздохнула с облегчением. Она вернется на первую строчку, и на этот раз даже не придется ничего делать самой. Хотя немецкая теннисистка уверяет, что рейтинг для нее не самоцель. Гораздо важнее — вновь почувствовать уверенность в своих силах и вернуть чемпионскую игру. «Я знаю по прошлому году: если ты играешь хорошо и стабильно, придут результаты, а вместе с ними автоматически и первое место в рейтинге. Вот что я держу в уме, — сказала Ангелик в интервью Los Angeles Times. — Я не думаю о рейтинге и об очках».

Кербер впервые стала первой ракеткой мира 12 сентября прошлого года, и тогда это была целиком ее заслуга. Для того чтобы подняться на вершину, немке нужно было выиграть US Open. Одержать такую победу «по заказу» — дорого стоит, и в сентябре ее лидерство выглядело абсолютно справедливым.

22 НЕДЕЛИ НА ВЕРШИНЕ

Немка закончила первой прошлый год, а начало нынешнего получилось для нее не слишком удачным. Поражение в четвертом круге Australian Open от Коко Вандевэй и два проигранных матча Дарье Касаткиной — совсем не то, чем может гордиться один из лидеров женского тенниса. Не сумев защитить титул на Открытом чемпионате Австралии, Ангелик после 20 недель потеряла первую строчку в рейтинге. Впрочем, она могла вернуться туда после элитных февральских состязаний в Дубае. Но там ее устраивал только победа, а немка в полуфинале уступила Элине Свитолиной — в третий раз подряд. Ту неудачу Кербер объяснила проблемами с правым коленом.

Теперь же первое место в рейтинге ей, по сути, подарили. Официально немка вернется на верхнюю строчку 20 марта, уже по окончании турнира в Индиан-Уэллсе, и задержится там как минимум до 2 апреля. То есть добавит к своим 20 неделям во главе мировой классификации еще минимум две и уже точно обойдет по этому показателю таких выдающихся игроков, как Ким Клийстерс (20 недель), Трэйси Остин (21) и Мария Шарапова (21).

Другое дело, что рейтинг приходит с хорошей игрой, а игра с высоким рейтингом — не обязательно. Сможет ли Кербер вновь обрести прошлогоднюю стабильность и начать показывать результаты, которых от нее ждут?

НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ

Непосредственно в Индиан-Уэллсе, который Кербер называет одним из самых любимых своих турниров, Ангелик не выигрывала матчей на протяжении трех сезонов. За двумя подряд полуфиналами (2012−2013) последовала серия из трех поражений. «На самом деле, я прекрасно себя чувствую, — сказала она в преддверии турнира. — Я знаю, что мне нечего терять. Я проиграла первый же матч в прошлом году, но точно знаю, что могу сыграть лучше в этом».

Что же касается Серены, то она провела в ранге первой ракетки мира еще семь недель, доведя их общее число до 309, но так и не сыграла официальных матчей в этом статусе. Хотя рейтинг, похоже, совсем не то, что особенно волнует лидера мирового женского тенниса на данный момент. Иначе она использовала бы любую возможность за него бороться. Теперь же младшая из сестер не выйдет на корт минимум месяц, а то и дольше.