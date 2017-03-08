Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29009487/
8 марта 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Кудерметова и Савиных проиграли на старте парного турнира ITF в Чжухае

19-летняя россиянка Вероника Кудерметова (на фото) и её 26-летняя соотечественница Валерия Савиных завершили борьбу на соревнованиях категории ITF в Китае, проиграв в дебютном поединке хозяйкам кортов Гао Синь и Фан Йин Ксун, — 6/3, 5/7, 4:10.

19-летняя россиянка Вероника Кудерметова (на <span class=stop>фото</span>) и её 26-летняя соотечественница Валерия <span class=error>Савиных</span> завершили борьбу на соревнованиях категории ITF в Китае проиграв в дебютном поединке хозяйкам кортов <span class=error>Гао</span> Синь и <span class=error>Фан</span> <span class=error>Йин</span> <span class=error>Ксун</span> — 6/3 5/7 4:10. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая официальная встреча пар длилась 1 час 23 минуты. За это время российский дуэт записал в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта. Их оппонентки дважды подавали навылет, сделали два брейк-пойнта и дважды ошиблись при подаче.

В четвертьфинале домашнего турнира в парном разряде с общим призовым фондом $60,000 Гао и Ксун сразятся с беларуской Лидией Морозовой и голландкой Лесли Керкхове.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Владимир Игнатик вышел в ¼ финала теннисного турнира в Чжухане, Арина Соболенко завершила выступление

Владимир Игнатик вышел в ¼ финала теннисного турнира в Чжухане, Арина Соболенко завершила выступление

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в четвертьфинал турнира в китайском Чжухане (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
08 марта

BNP Paribas Open. Расписание первого игрового дня

Ник Киргиос: Всё ещё нахожусь в активном поиске тренера

Кудерметова и Савиных проиграли на старте парного турнира ITF в Чжухае