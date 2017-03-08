Кудерметова и Савиных проиграли на старте парного турнира ITF в Чжухае
19-летняя россиянка Вероника Кудерметова (на фото) и её 26-летняя соотечественница Валерия Савиных завершили борьбу на соревнованиях категории ITF в Китае, проиграв в дебютном поединке хозяйкам кортов Гао Синь и Фан Йин Ксун, — 6/3, 5/7, 4:10.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая официальная встреча пар длилась 1 час 23 минуты. За это время российский дуэт записал в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав три
В четвертьфинале домашнего турнира в парном разряде с общим призовым фондом $60,000 Гао и Ксун сразятся с беларуской Лидией Морозовой и голландкой Лесли Керкхове.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter