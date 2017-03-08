Кудерметова и Савиных проиграли на старте парного турнира ITF в Чжухае

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Первая официальная встреча пар длилась 1 час 23 минуты. За это время российский дуэт записал в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта. Их оппонентки дважды подавали навылет, сделали два брейк-пойнта и дважды ошиблись при подаче.

В четвертьфинале домашнего турнира в парном разряде с общим призовым фондом $60,000 Гао и Ксун сразятся с беларуской Лидией Морозовой и голландкой Лесли Керкхове.