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8 марта 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос: Всё ещё нахожусь в активном поиске тренера

Австралийский теннисист Ник Киргиос рассказал о том, что пока так и не получил конкретных предложений от тренеров касательно возможной совместной работы.

Австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> рассказал о том что пока так и не получил конкретных предложений от тренеров касательно возможной совместной работы. Увеличить
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«После Открытого первенства Австралии так и не нашлось никого из тренеров, кто предложил бы мне сотрудничество. Так что я всё ещё нахожусь в активном поиске.

На недавнем турнире в Акапулько я добился одной из самых важных для меня побед в карьере, переиграв Джоковича, не имея при этом тренера. Это — большой успех, — приводит слова Киргиоса ресурс ESPN.
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