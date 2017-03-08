Ник Киргиос: Всё ещё нахожусь в активном поиске тренера
Австралийский теннисист Ник Киргиос рассказал о том, что пока так и не получил конкретных предложений от тренеров касательно возможной совместной работы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«После Открытого первенства Австралии так и не нашлось никого из тренеров, кто предложил бы мне сотрудничество. Так что я всё ещё нахожусь в активном поиске.
На недавнем турнире в Акапулько я добился одной из самых важных для меня побед в карьере, переиграв Джоковича, не имея при этом тренера. Это — большой успех, — приводит слова Киргиоса ресурс ESPN.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter