Ник Киргиос: Всё ещё нахожусь в активном поиске тренера

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«После Открытого первенства Австралии так и не нашлось никого из тренеров, кто предложил бы мне сотрудничество. Так что я всё ещё нахожусь в активном поиске.

На недавнем турнире в Акапулько я добился одной из самых важных для меня побед в карьере, переиграв Джоковича, не имея при этом тренера. Это — большой успех, — приводит слова Киргиоса ресурс ESPN.