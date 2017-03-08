Владимир Игнатик вышел в ¼ финала теннисного турнира в Чжухане, Арина Соболенко завершила выступление

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Сегодня в поединке 1/8 финала белорус, занимающий 163-е место в мировом рейтинге, победил итальянского теннисиста Лоренцо Сонего, который находится на 311-й позиции — 6:4, 6:4. В матче за выход в полуфинал Владимир Игнатик встретится с еще одним итальянцем Лукой Ванни (139).

В парном разряде Владимир Игнатик и итальянец Стефано Наполитано пробились четвертьфинал, обыграв немецкий тандем Геро Кретчмер / Александер Сатчко — 6:4, 7:6 (7:2).

В женской части соревнований белоруска Арина Соболенко (142-й номер мирового рейтинга) уступила в первом раунде китаянке Чжен Сайсай (103) — 5:7, 3:6.