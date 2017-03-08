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https://sport.mail.ru/news/tennis/29009265/
8 марта 2017, 16:25 | Теннис | БЕЛТА

Владимир Игнатик вышел в ¼ финала теннисного турнира в Чжухане, Арина Соболенко завершила выступление

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в четвертьфинал турнира в китайском Чжухане (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусский теннисист Владимир <span class=error>Игнатик</span> вышел в четвертьфинал турнира в китайском <span class=error>Чжухане</span> (призовой фонд — 60 тыс.) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Сегодня в поединке 1/8 финала белорус, занимающий 163-е место в мировом рейтинге, победил итальянского теннисиста Лоренцо Сонего, который находится на 311-й позиции — 6:4, 6:4. В матче за выход в полуфинал Владимир Игнатик встретится с еще одним итальянцем Лукой Ванни (139).

В парном разряде Владимир Игнатик и итальянец Стефано Наполитано пробились четвертьфинал, обыграв немецкий тандем Геро Кретчмер / Александер Сатчко — 6:4, 7:6 (7:2).

В женской части соревнований белоруска Арина Соболенко (142-й номер мирового рейтинга) уступила в первом раунде китаянке Чжен Сайсай (103) — 5:7, 3:6.

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