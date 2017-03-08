Владимир Игнатик вышел в ¼ финала теннисного турнира в Чжухане, Арина Соболенко завершила выступление
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в четвертьфинал турнира в китайском Чжухане (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня в поединке 1/8 финала белорус, занимающий 163-е место в мировом рейтинге, победил итальянского теннисиста Лоренцо Сонего, который находится на 311-й позиции — 6:4, 6:4. В матче за выход в полуфинал Владимир Игнатик встретится с еще одним итальянцем Лукой Ванни (139).
В парном разряде Владимир Игнатик и итальянец Стефано Наполитано пробились четвертьфинал, обыграв немецкий тандем Геро Кретчмер / Александер Сатчко — 6:4, 7:6 (7:2).
В женской части соревнований белоруска Арина Соболенко (142-й номер мирового рейтинга) уступила в первом раунде китаянке Чжен Сайсай (103) — 5:7, 3:6.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter