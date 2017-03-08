Ллейтон Хьюитт: Глупо задавать Федереру вопросы о завершении карьеры
Экс-лидер мирового рейтинга, австралиец Ллейтон Хьюитт, поделился своими впечатлениями от успешных результатов, которые демонстрирует швейцарец Роджер Федерер после своего возвращения.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Очень сильно ошибаются те, кто списывает Роджера со счётом. Никоим образом нельзя так делать. Он — настоящий боец, который хочет выступать как можно дольше, радуя своих болельщиков своей игрой. Поэтому, думаю, глупо задавать ему вопросы о завершении карьеры. Уверен, что, чем дольше Федерер будет играть, тем больше от этого выиграет современный теннис», — приводит слова Хьюитта ресурс ABC News.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter