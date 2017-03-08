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https://sport.mail.ru/news/tennis/29009172/
8 марта 2017, 16:10 | Теннис | GoTennis.ru

Ллейтон Хьюитт: Глупо задавать Федереру вопросы о завершении карьеры

Экс-лидер мирового рейтинга, австралиец Ллейтон Хьюитт, поделился своими впечатлениями от успешных результатов, которые демонстрирует швейцарец Роджер Федерер после своего возвращения.

<nobr>Экс-лидер</nobr> мирового рейтинга австралиец <span class=error>Ллейтон</span> Хьюитт поделился своими впечатлениями от успешных результатов которые демонстрирует швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> после своего возвращения. Увеличить
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«Очень сильно ошибаются те, кто списывает Роджера со счётом. Никоим образом нельзя так делать. Он — настоящий боец, который хочет выступать как можно дольше, радуя своих болельщиков своей игрой. Поэтому, думаю, глупо задавать ему вопросы о завершении карьеры. Уверен, что, чем дольше Федерер будет играть, тем больше от этого выиграет современный теннис», — приводит слова Хьюитта ресурс ABC News.
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