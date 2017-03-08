Ллейтон Хьюитт: Глупо задавать Федереру вопросы о завершении карьеры

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«Очень сильно ошибаются те, кто списывает Роджера со счётом. Никоим образом нельзя так делать. Он — настоящий боец, который хочет выступать как можно дольше, радуя своих болельщиков своей игрой. Поэтому, думаю, глупо задавать ему вопросы о завершении карьеры. Уверен, что, чем дольше Федерер будет играть, тем больше от этого выиграет современный теннис», — приводит слова Хьюитта ресурс ABC News.