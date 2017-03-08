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8 марта 2017, 15:36 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска вновь сменила ракетку

Шестой номер мирового рейтинга, полячка Агнешка Радваньска, приняла решение снова сменить ракетку. Об этом сообщает ресурс Tennis World USA.

Шестой номер мирового рейтинга полячка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> приняла решение снова сменить ракетку. Об этом сообщает ресурс Tennis World USA. Увеличить
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После того, как в декабре 2016 года представительница Польши прекратила сотрудничеством с французской фирмой Babolat, она стала работать с японской компанией Srixon.

Однако, судя по всему, Радваньску не удовлетворили результаты на всех тех соревнованиях, где она выступала с новым инвентарём. Теперь 28-летняя спортсменка вновь будет играть ракетками компании Babolat.
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