Агнешка Радваньска вновь сменила ракетку

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После того, как в декабре 2016 года представительница Польши прекратила сотрудничеством с французской фирмой Babolat, она стала работать с японской компанией Srixon.

Однако, судя по всему, Радваньску не удовлетворили результаты на всех тех соревнованиях, где она выступала с новым инвентарём. Теперь 28-летняя спортсменка вновь будет играть ракетками компании Babolat.