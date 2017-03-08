Агнешка Радваньска вновь сменила ракетку
Шестой номер мирового рейтинга, полячка Агнешка Радваньска, приняла решение снова сменить ракетку. Об этом сообщает ресурс Tennis World USA.
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После того, как в декабре 2016 года представительница Польши прекратила сотрудничеством с французской фирмой Babolat, она стала работать с японской компанией Srixon.
Однако, судя по всему, Радваньску не удовлетворили результаты на всех тех соревнованиях, где она выступала с новым инвентарём. Теперь 28-летняя спортсменка вновь будет играть ракетками компании Babolat.
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