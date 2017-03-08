Елена Александрова успешно стартовала на соревнованиях ITF в Чжухае

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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, Екатерина сделала три эйса, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как Далма лишь раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и четырежды ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменками стал равным — 1:1.

Во втором раунде турнира в Чжухае Александрова поборется с Онс Жабер из Туниса.