Елена Александрова успешно стартовала на соревнованиях ITF в Чжухае
22-летняя россиянка Екатерина Александрова, занимающая 109-е место в мировой классификации, с победы стартовала на турнира категории ITF с призовым фондом $65,000 в Китае, одолев в дебютном матче 157-ю ракетку мира, 18-летнюю венгерку Далму Галфи, — 7/6 (10), 6/4.
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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, Екатерина сделала три эйса, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как Далма лишь раз подала навылет, реализовала два
Во втором раунде турнира в Чжухае Александрова поборется с Онс Жабер из Туниса.
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