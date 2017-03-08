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https://sport.mail.ru/news/tennis/29008691/
8 марта 2017, 15:02 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Александрова успешно стартовала на соревнованиях ITF в Чжухае

22-летняя россиянка Екатерина Александрова, занимающая 109-е место в мировой классификации, с победы стартовала на турнира категории ITF с призовым фондом $65,000 в Китае, одолев в дебютном матче 157-ю ракетку мира, 18-летнюю венгерку Далму Галфи, — 7/6 (10), 6/4.

22-летняя россиянка Екатерина <span class=error>Александрова</span> занимающая 109-е место в мировой классификации с победы стартовала на турнира категории ITF с призовым фондом 65000 в Китае одолев в дебютном матче 157-ю ракетку мира 18-летнюю венгерку <span class=error>Далму</span> <span class=error>Галфи</span> — 7/6 (10) 6/4. Увеличить
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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, Екатерина сделала три эйса, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как Далма лишь раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и четырежды ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между спортсменками стал равным — 1:1.

Во втором раунде турнира в Чжухае Александрова поборется с Онс Жабер из Туниса.
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