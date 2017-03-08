Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29008610/
8 марта 2017, 15:02 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Хили намерен сложить полномочия президента Федерации тенниса Австралии

Президент Федерации тенниса Австралии Стив Хили, переизбранный на эту должность в октябре прошлого года, сообщил, что покинет свой пост в апреле.

Президент Федерации тенниса Австралии <span class=error>Стив</span> <span class=error>Хили</span> переизбранный на эту должность в октябре прошлого года сообщил что покинет свой пост в апреле. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я рад тем успехам, к которым я был причастен. Мы провели один из самых лучших Australian Open в истории, а за последние восемь лет мы смогли добиться многого. Думаю, что теперь пришло время уйти, передав свои полномочия другому человеку», — приводит слова Хили сайт Tennis World USA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

«Кубок Федерации». Барти и Дельаква взяли верх над Савчук и Киченок

Австралийский дуэт теннисисток в составе Эшли Барти и Кейси Дельаква установил окончательный счёт в поединке первого круга II Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» против сборной Украины, обыграв в парной встрече Надежду Киченок и Ольгу Савчук, — 6/2, 2/6, 10:8.
Еще 7 новостей  Все новости
08 марта

Эжени Бушар сыграет на выставочных соревнованиях в Атланте

Виктория Азаренко потеряет место в Топ-100 рейтинга по итогам турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Агнешка Радваньска вновь сменила ракетку