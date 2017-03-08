Стив Хили намерен сложить полномочия президента Федерации тенниса Австралии
Президент Федерации тенниса Австралии Стив Хили, переизбранный на эту должность в октябре прошлого года, сообщил, что покинет свой пост в апреле.
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«Я рад тем успехам, к которым я был причастен. Мы провели один из самых лучших Australian Open в истории, а за последние восемь лет мы смогли добиться многого. Думаю, что теперь пришло время уйти, передав свои полномочия другому человеку», — приводит слова Хили сайт Tennis World USA.
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