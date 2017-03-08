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8 марта 2017, 14:08 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняки провела тренировку на корте со своей собакой

Экс-первая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, в преддверии старта на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, провела на одном из местных кортов тренировочное занятие, участником которого также стал и её питомец — пёс Бруно.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> в преддверии старта на соревнованиях в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> провела на одном из местных кортов тренировочное занятие участником которого также стал и её питомец — пёс <span class=error>Бруно</span>. Увеличить
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«Мой любимый пушистый помощник тренера!», — написала 26-летняя спортсменка в своём микроблоге на сервисе Instagram, сопроводив запись фотографией.

Отметим, что, согласно жеребьёвке, в своём первом матче на турнире BNP Paribas Open Возняцки встретится с победительницей встречи между полячкой Магдой Линетт и хозяйкой кортов Тэйлор Таунсенд.
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