Каролин Возняки провела тренировку на корте со своей собакой
Экс-первая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, в преддверии старта на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, провела на одном из местных кортов тренировочное занятие, участником которого также стал и её питомец — пёс Бруно.
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«Мой любимый пушистый помощник тренера!», — написала 26-летняя спортсменка в своём микроблоге на сервисе Instagram, сопроводив запись фотографией.
Отметим, что, согласно жеребьёвке, в своём первом матче на турнире BNP Paribas Open Возняцки встретится с победительницей встречи между полячкой Магдой Линетт и хозяйкой кортов Тэйлор Таунсенд.
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