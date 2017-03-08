Даниил Медведев: Буду очень рад, если выступлю на турнире в Милане
Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в Чемпионской гонке ATP среди игроков не старше 21 года, поделился своими ожиданиями от соревнований U-21, которые пройдёт с 7 по 11 ноября в Милане (Италия).
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«Последний год получился достаточно хорошим для меня. Я стараюсь показывать везде максимальный результат, дабы попасть на турнир в Милане. Если же мне удастся это сделать, то это будет свидетельством ещё одного успешно проведённого сезона. Буду очень рад, если смогу там сыграть», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.
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