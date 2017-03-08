Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29008320/
8 марта 2017, 13:58 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев: Буду очень рад, если выступлю на турнире в Милане

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в Чемпионской гонке ATP среди игроков не старше 21 года, поделился своими ожиданиями от соревнований U-21, которые пройдёт с 7 по 11 ноября в Милане (Италия).

Российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> занимающий второе место в Чемпионской гонке ATP среди игроков не старше 21 года поделился своими ожиданиями от соревнований U-21 которые пройдёт с 7 по 11 ноября в Милане (Италия). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Последний год получился достаточно хорошим для меня. Я стараюсь показывать везде максимальный результат, дабы попасть на турнир в Милане. Если же мне удастся это сделать, то это будет свидетельством ещё одного успешно проведённого сезона. Буду очень рад, если смогу там сыграть», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
08 марта

Каролин Возняки провела тренировку на корте со своей собакой

Даниил Медведев: Буду очень рад, если выступлю на турнире в Милане

Ришар Гаске снялся с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе