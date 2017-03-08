Ришар Гаске снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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Как сообщает ресурс TennisActu, причиной такого решения является перенесённая Ришаром операция по удалению аппендицита. Вполне вероятно, что поэтому француз пропустит и соревнования в Майами.