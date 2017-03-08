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https://sport.mail.ru/news/tennis/29008150/
8 марта 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Ришар Гаске снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

30-летний французский теннисист Ришар Гаске, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, не примет участие в турнире BNP Paribas Open в США.

30-летний французский теннисист <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> занимающий 19-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> не примет участие в турнире BNP Paribas <span class=error>Open</span> в США. Увеличить
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Как сообщает ресурс TennisActu, причиной такого решения является перенесённая Ришаром операция по удалению аппендицита. Вполне вероятно, что поэтому француз пропустит и соревнования в Майами.

Напомним, ранее сообщалось, что с женского турнира в Индиан-Уэллсе снялась американка Серена Уильямс.
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