Ришар Гаске снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
30-летний французский теннисист Ришар Гаске, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, не примет участие в турнире BNP Paribas Open в США.
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Как сообщает ресурс TennisActu, причиной такого решения является перенесённая Ришаром операция по удалению аппендицита. Вполне вероятно, что поэтому француз пропустит и соревнования в Майами.
Напомним, ранее сообщалось, что с женского турнира в
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