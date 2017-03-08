Анна Калинская покидает соревнования категории ITF в Чжухае
18-летняя российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 173-е место в рейтинге WTA, завершила борьбу на турнире категории ITF с общим призовым фондом $60,000 в Чжухае, проиграв в дебютном поединке 328-й ракетке мира, 38-летней швейцарке Патти Шнидер, — 6/7 (2), 3/6.
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За 1 час 21 минуту, проведённые на корте, Анна записала в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав всего один
Во втором раунде турнира в Китае представительница Швейцарии встретится с британкой Тарой Мур.
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