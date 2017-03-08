Анна Калинская покидает соревнования категории ITF в Чжухае

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За 1 час 21 минуту, проведённые на корте, Анна записала в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав всего один брейк-пойнт, а Патти дважды подавала навылет, сделала три брейка и столько же раз ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором раунде турнира в Китае представительница Швейцарии встретится с британкой Тарой Мур.