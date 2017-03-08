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https://sport.mail.ru/news/tennis/29008054/
8 марта 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Калинская покидает соревнования категории ITF в Чжухае

18-летняя российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 173-е место в рейтинге WTA, завершила борьбу на турнире категории ITF с общим призовым фондом $60,000 в Чжухае, проиграв в дебютном поединке 328-й ракетке мира, 38-летней швейцарке Патти Шнидер, — 6/7 (2), 3/6.

18-летняя российская теннисистка Анна <span class=error>Калинская</span> занимающая 173-е место в рейтинге WTA завершила борьбу на турнире категории ITF с общим призовым фондом 60000 в <span class=error>Чжухае</span> проиграв в дебютном поединке 328-й ракетке мира 38-летней швейцарке <span class=error>Патти</span> <span class=error>Шнидер</span> — 6/7 (2) 3/6. Увеличить
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За 1 час 21 минуту, проведённые на корте, Анна записала в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав всего один брейк-пойнт, а Патти дважды подавала навылет, сделала три брейка и столько же раз ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором раунде турнира в Китае представительница Швейцарии встретится с британкой Тарой Мур.
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