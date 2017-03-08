Марченко стартовал с победы в квалификации турнира в Индиан-Уэллс, Стаховский выбыл из борьбы

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109-й номер мирового рейтинга украинец Марченко, посеянный под 10-м номером, стартовал с победы над 165-м номером мирового рейтинга россиянином Теймуразом Габашвили — 6:4, 2:6, 6:4.

За выход в финальный раунд квалификации Марченко поспорит со 117-й ракеткой мира французом Жюльеном Беннето. Ранее Марченко и Беннето встречались один раз и тогда сильнее был француз.

В свою очередь, 110-я ракетка мира Стаховский (11) в первом раунде квалификации потерпел поражение от итальянца Федерико Гайо, занимающего в рейтинге ATP 159-ю позицию — 7:6 (3), 6:3.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы в женском турнире выбыла украинка Екатерина Козлова.

В основном турнире, минуя квалификацию, будут участвовать Александр Долгополов, Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.