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https://sport.mail.ru/news/tennis/29007841/
8 марта 2017, 13:45 | Теннис | УНИАН

Марченко стартовал с победы в квалификации турнира в Индиан-Уэллс, Стаховский выбыл из борьбы

В американском Индиан-Уэллсе продолжается квалификация теннисного супертурнира BNP Paribas Open серии ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом $6,993 млн., где в ночь на среду свои первые матчи провели украинцы Илья Марченко и Сергей Стаховский, сообщает официальный сайт турнира.

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109-й номер мирового рейтинга украинец Марченко, посеянный под 10-м номером, стартовал с победы над 165-м номером мирового рейтинга россиянином Теймуразом Габашвили — 6:4, 2:6, 6:4.

За выход в финальный раунд квалификации Марченко поспорит со 117-й ракеткой мира французом Жюльеном Беннето. Ранее Марченко и Беннето встречались один раз и тогда сильнее был француз.

В свою очередь, 110-я ракетка мира Стаховский (11) в первом раунде квалификации потерпел поражение от итальянца Федерико Гайо, занимающего в рейтинге ATP 159-ю позицию — 7:6 (3), 6:3.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы в женском турнире выбыла украинка Екатерина Козлова.

В основном турнире, минуя квалификацию, будут участвовать Александр Долгополов, Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

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