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8 марта 2017, 12:45 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Состоялась жеребьёвка соревнований в женском парном разряде

Стали известны результаты жеребьёвки женского парного турнира в Индиан-Уэллсе.

Стали известны результаты жеребьёвки женского парного турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Возглавили посев американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова, которые в первом раунде соревнований встретятся с румынкой Моникой Никулеску и американкой Кристиной МакХэйл.

Российский дуэт спортсменок в составе Елены Весниной и Екатерины Макаровой, получивших второй номер посева, сразится с хозяйкой кортов Марией Санчес и Оксаной Калашниковой из Грузии.

Третьи ракетки турнира, француженка Каролин Гарсия и чешка Каролина Плишкова, сыграют с испанкой Ларой Арруабарреной и китаянкой Чен Лянь.

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович померятся силами с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке, а российско-венгерская пара в составе Анастасии Павлюченковой и Тимеи Бабош скрестит ракетки с американкой Ваней Кинг и Ярославой Шведовой из Казахстана.
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