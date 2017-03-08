BNP Paribas Open. Состоялась жеребьёвка соревнований в женском парном разряде

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Возглавили посев американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова, которые в первом раунде соревнований встретятся с румынкой Моникой Никулеску и американкой Кристиной МакХэйл.

Российский дуэт спортсменок в составе Елены Весниной и Екатерины Макаровой, получивших второй номер посева, сразится с хозяйкой кортов Марией Санчес и Оксаной Калашниковой из Грузии.

Третьи ракетки турнира, француженка Каролин Гарсия и чешка Каролина Плишкова, сыграют с испанкой Ларой Арруабарреной и китаянкой Чен Лянь.