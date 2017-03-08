Индиан-Уэллс. Обзор результатов жеребьёвки женского турнира

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Формат турнирной сетки остаётся неизменным в течение уже нескольких лет — в соревнованиях принимают участие 96 спортсменок.

При этом все сеяные теннисистки пропускают матчи первого круга. Это позволяет добиться решения сразу трёх важных задач. Во-первых, лидеры мирового Тура получают отдых после крупных соревнований, проходивших перед турниром BNP Paribas Open.

Во-вторых, данное решение позволяет уменьшить вероятность «проходных» матчей на ранней стадии, которые подчас мы наблюдаем на «мэйджорах». Наконец, теннисистки, участвующие в играх первого раунда, получают свою долю зрительского интереса, что не может не сказаться на общей популярности соревнований — как среди болельщиков, так и среди игроков.

В минувшем сезоне турнир в Индиан-Уэллсе выиграла Виктория Азаренко. Впрочем, в этом году Виктория защитить свой титул не сможет, правда, по очень приятной причине — в декабре 2016 года Азаренко стала мамой. Не выступит в Индиан-Уэллсе и соперница беларуски по прошлогоднему финалу — американка Серена Уильямс, причиной такого решения которой стала травма колена.

В результате место во главе турнирной таблицы досталось третьей сеяной Каролине Плишковой. Её стартовая оппонентка определится в поединке американки Даниэль Коллинз и Моники Пюиг из Пуэрто-Рико. В третьем раунде чешка, вероятнее всего, будет противостоять румынке Ирине-Камелии Бегу. Затем Каролина может сыграть, к примеру с Тимеа Бачински или Кики Бертенс из Нидерландов, однако первой вполне может помешать Моника Никулеску, а второй — Белинда Бенчич. Как видно, особых трудностей на пути в четвертьфинал у Плишковой возникнуть не должно, а вот за право сыграть с ней на этой стадии развернётся напряжённая борьба. Пожалуй, главным фаворитом на попадание в восьмёрку сильнейших представляется украинка Элина Свитолина, демонстрирующая отличные результаты на старте сезона. Проблемы по ходу турнирной дистанции могут ей создать Дарья Гаврилова в третьем круге и, что более важно, Гарбин Мугуруса в 1/8 финала.

Вероятный четвертьфинал: Каролина Плишкова — Элина Свитолина.

Во второй четверти сетки всё несколько более запутанно. Например, пятую ракетку соревнований Доминику Цибулкову уже в стартовом матче ждёт непростое противостояние с победительницей поединка Елены Остапенко и Данки Ковинич. Затем словачка может сразиться с россиянкой Дарьей Касаткиной. В 1/8 финала наиболее вероятной соперницей Доминики представляется кто-то из пары Анастасия Павлюченкова — Барбора Стрыкова.

За путёвку в четвертьфинал в этой части турнирной таблицы будет бороться первая ракетка России Светлана Кузнецова. В случае успеха в первом поединке, она, судя по всему сыграет с итальянкой Робертой Винчи, а за выход в ¼ финала, вероятно, поборется с британкой Йоханной Контой, которой может навязать борьбу, например, француженка Каролин Гарсия.

Вероятный четвертьфинал: Доминика Цибулкова — Светлана Кузнецова.

В третьей четверти турнирной таблицы главной претенденткой на выход в четвертьфинал будет, пожалуй, Каролин Возняцки. Датчанка, успешно выступающая на старте сезона, должна без особых проблем выходить в ¼ финала, ведь её наиболее вероятные оппонентки в третьем и четвёртом раундах — испанка Карла Суарес Наварро и американка Мэдисон Киз соответственно — находятся далеко не в лучшей форме, поскольку только недавно оправились от травм.

Не лучшим образом сложилось начало года и для Симоны Халеп. Румынке придётся непросто уже в первом матче, где её соперницей станет либо Элисон Риске, либо Донна Векич. Затем Симону, по всей видимости, ждёт встреча с француженкой Кристиной Младенович. Победительница этого противостояния, с большой долей вероятности, померится силами с кем-то из пары Анастасия Севастова — Саманта Стосур.

Вероятный четвертьфинал: Каролин Возняцки — Кристина Младенович.

Наконец, в заключительной части сетки выступит Анжелик Кербер, которая по итогам турнира вернёт себе звание первой ракетки мира. На старте она сразится с победительницей матча хозяйки кортов Вани Кинг и своей соотечественницы Андреа Петкович. Затем, скорее всего, скрестит ракетки с Юлией Путинцевой из Казахстана. В поединке за выход в четвертьфинал Анжелик, вероятно, поборется с сильнейшей в противостоянии россиянки Елены Весниной и венгерки Тимеа Бабош.

Также здесь стартует Агнешка Радваньска. Уже в первом матче соревнований её ждёт непростая оппонентка в лице россиянки Екатерины Макаровой. В третьем круге самыми вероятными соперницами полячки являются украинка Леся Цуренко и хорватка Ана Конюх, а во встрече 1/8 финала Агнешке, судя по всему, предстоит сыграть с кем-то из американок — либо с Коко Вандевеге, либо с Винус Уильямс.

Вероятный четвертьфинал: Анжелик Кербер — Агнешка Радваньска.