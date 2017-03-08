Индиан-Уэллс. Обзор результатов жеребьёвки женского турнира
BNP Paribas Open — один из двух турниров, не относящихся к категории «Большого шлема», которые проводятся на протяжении более одной недели.
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Формат турнирной сетки остаётся неизменным в течение уже нескольких лет — в соревнованиях принимают участие 96 спортсменок.
При этом все сеяные теннисистки пропускают матчи первого круга. Это позволяет добиться решения сразу трёх важных задач.
В минувшем сезоне турнир в
В результате место во главе турнирной таблицы досталось третьей сеяной Каролине Плишковой. Её стартовая оппонентка определится в поединке американки Даниэль Коллинз и Моники Пюиг из
Вероятный четвертьфинал: Каролина Плишкова — Элина Свитолина.
Во второй четверти сетки всё несколько более запутанно. Например, пятую ракетку соревнований Доминику Цибулкову уже в стартовом матче ждёт непростое противостояние с победительницей поединка Елены Остапенко и Данки Ковинич. Затем словачка может сразиться с россиянкой Дарьей Касаткиной. В 1/8 финала наиболее вероятной соперницей Доминики представляется
За путёвку в четвертьфинал в этой части турнирной таблицы будет бороться первая ракетка России Светлана Кузнецова. В случае успеха в первом поединке, она, судя по всему сыграет с итальянкой Робертой Винчи, а за выход в ¼ финала, вероятно, поборется с британкой Йоханной Контой, которой может навязать борьбу, например, француженка Каролин Гарсия.
Вероятный четвертьфинал: Доминика Цибулкова — Светлана Кузнецова.
В третьей четверти турнирной таблицы главной претенденткой на выход в четвертьфинал будет, пожалуй, Каролин Возняцки. Датчанка, успешно выступающая на старте сезона, должна без особых проблем выходить в ¼ финала, ведь её наиболее вероятные оппонентки в третьем и четвёртом раундах — испанка Карла Суарес Наварро и американка Мэдисон Киз соответственно — находятся далеко не в лучшей форме, поскольку только недавно оправились от травм.
Не лучшим образом сложилось начало года и для Симоны Халеп. Румынке придётся непросто уже в первом матче, где её соперницей станет либо Элисон Риске, либо Донна Векич. Затем Симону, по всей видимости, ждёт встреча с француженкой Кристиной Младенович. Победительница этого противостояния, с большой долей вероятности, померится силами с
Вероятный четвертьфинал: Каролин Возняцки — Кристина Младенович.
Наконец, в заключительной части сетки выступит Анжелик Кербер, которая по итогам турнира вернёт себе звание первой ракетки мира. На старте она сразится с победительницей матча хозяйки кортов Вани Кинг и своей соотечественницы Андреа Петкович. Затем, скорее всего, скрестит ракетки с Юлией Путинцевой из Казахстана. В поединке за выход в четвертьфинал Анжелик, вероятно, поборется с сильнейшей в противостоянии россиянки Елены Весниной и венгерки Тимеа Бабош.
Также здесь стартует Агнешка Радваньска. Уже в первом матче соревнований её ждёт непростая оппонентка в лице россиянки Екатерины Макаровой. В третьем круге самыми вероятными соперницами полячки являются украинка Леся Цуренко и хорватка Ана Конюх, а во встрече 1/8 финала Агнешке, судя по всему, предстоит сыграть с
Вероятный четвертьфинал: Анжелик Кербер — Агнешка Радваньска.
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