Серена Уильямс: Cтала испытывать серьёзный дискомфорт из-за травмы колена
Лидер мирового тенниса, американка Серена Уильямс, прокомментировала своё решение сняться с турниров в
Индиан-Уэллсе и Майами.
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Видимо, что-то случилось...
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«Увы, но я просто была обязана принять такое решение. Я стала испытывать серьёзный дискомфорт
Мне очень жаль, что я пропускаю такие соревнования, но здоровье — превыше всего. Я не расстраиваюсь, так как понимаю, что мне в любом случае необходимо двигаться вперёд, сохраняя позитивный настрой. Жду своего возвращения на корт, — цитирует
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