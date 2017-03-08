Серена Уильямс: Cтала испытывать серьёзный дискомфорт из-за травмы колена

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Увы, но я просто была обязана принять такое решение. Я стала испытывать серьёзный дискомфорт из-за травмы колена, посему не могла провести полноценную тренировку.