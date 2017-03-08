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https://sport.mail.ru/news/tennis/29007613/
8 марта 2017, 12:16 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс: Cтала испытывать серьёзный дискомфорт из-за травмы колена

Лидер мирового тенниса, американка Серена Уильямс, прокомментировала своё решение сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.

Лидер мирового тенниса американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала своё решение сняться с турниров в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> и Майами. Увеличить
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«Увы, но я просто была обязана принять такое решение. Я стала испытывать серьёзный дискомфорт из-за травмы колена, посему не могла провести полноценную тренировку.

Мне очень жаль, что я пропускаю такие соревнования, но здоровье — превыше всего. Я не расстраиваюсь, так как понимаю, что мне в любом случае необходимо двигаться вперёд, сохраняя позитивный настрой. Жду своего возвращения на корт, — цитирует Уильямс-младшую официальный сайт WTA.
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