Определились победительницы квалификации турнира WTA BNP Paribas Open
На соревнованиях WTA в
Индиан-Уэллсе (США) были сыграны финальные матчи отборочного турнира.
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Так, россиянка Екатерина Макарова в первом круге соревнований встретится с испанкой Сарой
Луиза Чирико (США) — Франческа Скьявоне (Италия, Q)
Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Мисаки Дои (Япония)
Сара Эррани (Италия) — Мэнди Минелла (Люксембург, Q)
Евгения Родина (Россия, LL) — Кристина МакХэйл (США)
Мэдисон Бренгл (США) — Татьяна Мариа (Германия, Q)
Мариана
Наоми Осака (Япония) — Риса Одзаки (Япония, Q)
Катержина Синякова (Чехия) — Мона Бартель (Германия, Q)
Тэйлор Таунсенд (США, WC) — Магда Линетт (Польша, Q)
Екатерина Макарова (Россия) — Сара Соррибес -Тормо (Испания, Q)
Леся Цуренко (Украина) — Пэн Шуай (Китай, Q)
Ярослава Шведова (Казахстан) — Варвара Лепченко (США, Q).
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