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https://sport.mail.ru/news/tennis/29007226/
8 марта 2017, 11:09 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Петры Квитовой!

Сегодня свой 27-й день рождения отмечает чешская теннисистка Петра Квитова.

Сегодня свой 27-й день рождения отмечает чешская теннисистка Петра <span class=error>Квитова</span>. Увеличить
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Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Петры и желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.

Петра Квитова родилась 8 марта 1990 года в Биловце (Чехия). Отец спортсменки Иржи занимает в этом городе пост вице-мэра, а мать Павла является домохозяйкой. У Петры есть два брата — Иржи и Либор.

Профессиональную карьеру Квитова начала в 2006 году. За время выступлений выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде, заработав при этом $22,891,696.
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