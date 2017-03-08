Сегодня день рождения у Петры Квитовой!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Петры и желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.

Петра Квитова родилась 8 марта 1990 года в Биловце (Чехия). Отец спортсменки Иржи занимает в этом городе пост вице-мэра, а мать Павла является домохозяйкой. У Петры есть два брата — Иржи и Либор.

Профессиональную карьеру Квитова начала в 2006 году. За время выступлений выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде, заработав при этом $22,891,696.