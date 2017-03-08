Сегодня день рождения у Петры Квитовой!
Сегодня свой 27-й день рождения отмечает чешская теннисистка Петра Квитова.
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Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Петры и желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.
Петра Квитова родилась 8 марта 1990 года в Биловце (Чехия). Отец спортсменки Иржи занимает в этом городе пост
Профессиональную карьеру Квитова начала в 2006 году. За время выступлений выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде, заработав при этом $22,891,696.
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