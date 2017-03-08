Андрей Рублёв потерпел поражение в первом круге отборочного этапа «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
19-летний российский теннисист Андрей Рублёв, находящийся на 134-й позиции в рейтинге АТР, покидает турнир BNP Paribas Open, проиграв на старте квалификационных соревнований 167-му номеру мирового рейтинга, 23-летнему австралийцу Эндрю Уиттингтону, — 3/6, 1/6.
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Первая официальная встреча соперников длилась 1 час 7 минут. За это время Андрей лишь раз подал навылет и четырежды ошибся на подаче, а Эндрю сделал один эйс, четыре брейка и две двойные ошибки.
В следующем круге турнира в США Уиттингтон померится силами с итальянцем Федерико Гайо.
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