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https://sport.mail.ru/news/tennis/29007123/
8 марта 2017, 10:52 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв потерпел поражение в первом круге отборочного этапа «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

19-летний российский теннисист Андрей Рублёв, находящийся на 134-й позиции в рейтинге АТР, покидает турнир BNP Paribas Open, проиграв на старте квалификационных соревнований 167-му номеру мирового рейтинга, 23-летнему австралийцу Эндрю Уиттингтону, — 3/6, 1/6.

19-летний российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> находящийся на 134-й позиции в рейтинге <span class=error>АТР</span> покидает турнир BNP Paribas <span class=error>Open</span> проиграв на старте квалификационных соревнований 167-му номеру мирового рейтинга 23-летнему австралийцу <span class=error>Эндрю</span> Уиттингтону — 3/6 1/6. Увеличить
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Первая официальная встреча соперников длилась 1 час 7 минут. За это время Андрей лишь раз подал навылет и четырежды ошибся на подаче, а Эндрю сделал один эйс, четыре брейка и две двойные ошибки.

В следующем круге турнира в США Уиттингтон померится силами с итальянцем Федерико Гайо.
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