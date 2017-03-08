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https://sport.mail.ru/news/tennis/29006959/
8 марта 2017, 10:26 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка турнира АТР в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) прошла церемония жеребьёвки первого в сезоне турнира категории «Мастерс» BNP Paribas Open, который пройдёт с 9 по 19 марта.

В <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (США) прошла церемония жеребьёвки первого в сезоне турнира категории <span class=error>Мастерс</span> BNP Paribas <span class=error>Open</span> который пройдёт с 9 по 19 марта. Увеличить
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Напрямую в основную сетку соревнований прошли шестеро россиян: Карен Хачанов, Константин Кравчук, Михаил Южный, Андрей Кузнецов, Дмитрий Турсунов, Даниил Медведев.

Карен Хачанов в первом раунде сразится с испанцем Томми Робредо, Константин Кравчук — с итальянцем Фабио Фоньини, Дмитрий Турсунов — с австралийцем Джорданом Томпсоном, Андрей Кузнецов — с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

В «российском дерби» скрестят ракетки Михаил Южный и Даниил Медведев.

Лидером посева стал британец Энди Маррей, который в стартовом матче сыграет либо с одним из победителей квалификации, либо с Лю Йен-Сун.
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Андрей Рублёв потерпел поражение в первом круге отборочного этапа «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублёв потерпел поражение в первом круге отборочного этапа «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

19-летний российский теннисист Андрей Рублёв, находящийся на 134-й позиции в рейтинге АТР, покидает турнир BNP Paribas Open, проиграв на старте квалификационных соревнований 167-му номеру мирового рейтинга, 23-летнему австралийцу Эндрю Уиттингтону, — 3/6, 1/6.
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