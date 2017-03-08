Состоялась жеребьёвка турнира АТР в Индиан-Уэллсе
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Индиан-Уэллсе (США) прошла церемония жеребьёвки первого в сезоне турнира категории «Мастерс» BNP Paribas Open, который пройдёт с 9 по 19 марта.
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Напрямую в основную сетку соревнований прошли шестеро россиян: Карен Хачанов, Константин Кравчук, Михаил Южный, Андрей Кузнецов, Дмитрий Турсунов, Даниил Медведев.
Карен Хачанов в первом раунде сразится с испанцем Томми Робредо, Константин Кравчук — с итальянцем Фабио Фоньини, Дмитрий Турсунов — с австралийцем Джорданом Томпсоном, Андрей Кузнецов — с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
В «российском дерби» скрестят ракетки Михаил Южный и Даниил Медведев.
Лидером посева стал британец Энди Маррей, который в стартовом матче сыграет либо с одним из победителей квалификации, либо с Лю
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