Кузнецова на турнире в Индиан-Уэллсе сыграет в паре с Младенович

Первый номер посева получили американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. Они стартуют матчем с американкой Кристиной Макхэйл и румынкой Моникой Никулеску.



Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович сыграют с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке.



Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош встретятся с американкой Ваней Кинг и Ярославой Шведовой (7) из Казахстана.

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) сыграют с грузинкой Оксаной Калашниковой и американкой Марией Санчес.