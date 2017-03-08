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https://sport.mail.ru/news/tennis/29006957/
8 марта 2017, 10:25 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова на турнире в Индиан-Уэллсе сыграет в паре с Младенович

Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Первый номер посева получили американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. Они стартуют матчем с американкой Кристиной Макхэйл и румынкой Моникой Никулеску.

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович сыграют с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош встретятся с американкой Ваней Кинг и Ярославой Шведовой (7) из Казахстана.

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) сыграют с грузинкой Оксаной Калашниковой и американкой Марией Санчес.
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