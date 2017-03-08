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https://sport.mail.ru/news/tennis/29006521/
8 марта 2017, 9:30 | Теннис | Р-Спорт

Теннисистка Родина сыграет в Индиан-Уэллсе, несмотря на поражение в квалификации

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Россиянка Евгения Родина уступила в квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), но все равно сыграет в основной сетке в статусе «лаки лузера».

Родина в финале квалификации уступила немке Моне Бартель (4:6, 4:6), но позже получила от организаторов право на выступление в основной сетке как «лаки лузер». В первом раунде россиянка сыграет с американкой Кристиной Макхейл.

Призовой фонд турнира составляет почти 7 миллионов долларов.
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