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https://sport.mail.ru/news/tennis/29006414/
8 марта 2017, 9:23 | Теннис | ТАСС

Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Майами

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс, находящаяся на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (ВTA), снялась с турнира в американском Майами, который пройдет с 22 марта по 2 апреля. Об этом сообщает New York Times.

Также 35-летняя американка пропустит турнир в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Отмечается, что 35-летняя американка не успеет восстановиться из-за травмы колена. Ранее сообщалось, что Уильямс также пропустит турнир в Индиан-Уэллсе.

Таким образом, Уильямс, на счету которой 7780 очков в зачете рейтинга ВТА, покинет первую строчку, которую займет немка Ангелик Кербер, имеющая 7405 очков перед турниром в Индиан-Уэллсе.
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