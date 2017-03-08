Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Майами
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс, находящаяся на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (ВTA), снялась с турнира в американском Майами, который пройдет с 22 марта по 2 апреля. Об этом сообщает New York Times.
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Отмечается, что 35-летняя американка не успеет восстановиться
Таким образом, Уильямс, на счету которой 7780 очков в зачете рейтинга ВТА, покинет первую строчку, которую займет немка Ангелик Кербер, имеющая 7405 очков перед турниром в
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