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8 марта 2017, 9:29 | Теннис | Р-Спорт

Теймураз Габашвили уступил в квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Россиянин Теймураз Габашвили уступил в квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.

Габашвили проиграл украинцу Илье Марченко со счетом 4:6, 6:2, 4:6. Соперники провели на корте 2 часа 2 минуты.

Еще один россиянин Андрей Рублев также покидает турнир. Он проиграл австралийцу Эндрю Уиттингтону — 3:6, 1:6.
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