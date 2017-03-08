Теймураз Габашвили уступил в квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Россиянин Теймураз Габашвили уступил в квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти 7 миллионов долларов.
Габашвили проиграл украинцу Илье Марченко со счетом 4:6, 6:2, 4:6. Соперники провели на корте 2 часа 2 минуты.
Еще один россиянин Андрей Рублев также покидает турнир. Он проиграл австралийцу Эндрю Уиттингтону — 3:6, 1:6.
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