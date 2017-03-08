Евгения Родина не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Россиянка Евгения Родина не смогла преодолеть квалификацию на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Родина в финале квалификации уступила немке Моне Бартель со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Соперница Бартель по первому кругу станет известна позже.
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