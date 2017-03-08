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https://sport.mail.ru/news/tennis/29005571/
8 марта 2017, 9:28 | Теннис | Р-Спорт

Евгения Родина не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Россиянка Евгения Родина не смогла преодолеть квалификацию на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Родина в финале квалификации уступила немке Моне Бартель со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Соперница Бартель по первому кругу станет известна позже.
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