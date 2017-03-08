Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс, находящаяся на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с турнира в американском Индиан- Уэллсе, который пройдет
9—19 марта. Об этом сообщает Би-би- си.
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В прошлом году американка проиграла в финале турнира Виктории Азаренко из Белорусии.
Таким образом, 35-летняя американка, на счету которой 7780 очков в зачете рейтинга WТА, покинет первую строчку, которую займет немка Ангелик Кербер, имеющая 7405 очков перед турниром в
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