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https://sport.mail.ru/news/tennis/29005293/
8 марта 2017, 0:55 | Теннис | ТАСС

Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс, находящаяся на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), снялась с турнира в американском Индиан- Уэллсе, который пройдет 9—19 марта. Об этом сообщает Би-би- си.

35-летняя американка на счету которой 7780 очков в зачете рейтинга WТА покинет первую строчку. Увеличить
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В прошлом году американка проиграла в финале турнира Виктории Азаренко из Белорусии.

Таким образом, 35-летняя американка, на счету которой 7780 очков в зачете рейтинга WТА, покинет первую строчку, которую займет немка Ангелик Кербер, имеющая 7405 очков перед турниром в Индиан-Уэллсе.
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