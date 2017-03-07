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7 марта 2017, 17:37 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Возвращение Шараповой — это хорошо для тенниса

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко поделилась своим мнением относительно возвращения после дисквалификации другого бывшего лидера рейтинга WТА россиянки Марии Шараповой.

«Возвращение Шараповой — это хорошо для нашего вида спорта с точки зрения развлекательной составляющей. У неё огромное число поклонников, плюс множество людей будут с интересом наблюдать за её результатами после возвращения.

Что касается её шансов на успех на “Ролан Гаррос”, то очень сложно что-то прогнозировать. Трудно предсказывать, даже если видишь игру кого-то постоянно, а тем более, если кто-то не играл полтора года. Но я думаю, что будет очень интересно посмотреть, как Мария будет выглядеть», — приводит слова Азаренко Omnisport.
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