Азаренко: Возвращение Шараповой — это хорошо для тенниса
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко поделилась своим мнением относительно возвращения после дисквалификации другого бывшего лидера рейтинга WТА россиянки Марии Шараповой.
«Возвращение Шараповой — это хорошо для нашего вида спорта с точки зрения развлекательной составляющей. У неё огромное число поклонников, плюс множество людей будут с интересом наблюдать за её результатами после возвращения.
Что касается её шансов на успех на “Ролан Гаррос”, то очень сложно
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