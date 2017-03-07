Фернандо Вердаско: Современный теннис на 70% процентов состоит из психологии
Испанский теннисист Фернандо Вердаско рассказал о немаловажном значении психологии в современном теннисе.
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«Полагаю, что теннис — это на 70% психология, а остальное — это тактические и технические моменты. Да, многие считают матчи с участием Рафаэля Надаля скучными, однако согласитесь,
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