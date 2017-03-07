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https://sport.mail.ru/news/tennis/29001723/
7 марта 2017, 16:56 | Теннис | GoTennis.ru

Фернандо Вердаско: Современный теннис на 70% процентов состоит из психологии

Испанский теннисист Фернандо Вердаско рассказал о немаловажном значении психологии в современном теннисе.

Испанский теннисист <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> рассказал о немаловажном значении психологии в современном теннисе. Увеличить
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«Полагаю, что теннис — это на 70% психология, а остальное — это тактические и технические моменты. Да, многие считают матчи с участием Рафаэля Надаля скучными, однако согласитесь, что-то, как он контролирует мяч, — это нечто невероятное. Да, его стиль игры не так зрелищен, как у того же Роджера Федерера, но в важные моменты он почти никогда не ошибался, особенно когда находился на вершине мировой классификации», — приводит слова Фернандо ресурс El Español.
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