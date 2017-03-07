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7 марта 2017, 16:21 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: Хотел бы снова завершить сезон на первом месте в Чемпионской гонке АТР

Лидер мирового рейтинга, британец Энди Маррей, прокомментировал факт своего нахождения на седьмой позиции в Чемпионской гонке АТР.

Лидер мирового рейтинга британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> прокомментировал факт своего нахождения на седьмой позиции в Чемпионской гонке <span class=error>АТР</span>. Увеличить
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«Да, я бы хотел снова завершить сезон на первой строчке, но из-за нынешней системы рейтинга, каждый год приходится начинать с чистого листа.

То, что сейчас меня обходят Надаль и Федерер, является для меня дополнительным стимулом. Я мотивирован и буду стараться догнать и перегнать их, — приводит слова Маррея британское издание The Times.
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